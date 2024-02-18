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Dolar kuru o tarihte paraşütsüz çakılacak! Dolar biriktirenler ah vah edecek

Dolar yatırımcılarına kötü haber! O tarihte düşüşe geçiyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.02.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 13:10
Dolar kuru o tarihte paraşütsüz çakılacak! Dolar biriktirenler ah vah edecek

Dolar fiyatları bu tarihte düşüyor! Dolar yatırımı yapanlar üzülecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR YATIRIMI YAPANLARA KÖTÜ HABER

Dolar yatırımcıları piyasada yaşanan hareketliliği yakından takip ediyor. Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerinden sonra dolar kurunun fiyatlaması ile ilgili önemli tahminlerini paylaştı. 

dolar yatırımı yapanlara kötü haber

Erdoğan konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Seçim sonrasında döviz kurunda ılımlı bir artış olmasını bekliyorum. Seçim sonrasında yüzde 15 oranında artış olabilir. Seçim sonrasında doların 20 TL seviyelerine gelmesi neredeyse imkansız. Dolar kurunun bu kadar yüksek oranlarda düşmesi ihracat gerilemesi ve ülke ekonomisinin büyük zarar görmesi anlamına gelir.' 

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