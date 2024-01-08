Dolar kurunda 3 yıl sonra bir ilk yaşandı

Hem uzmanlar hem yatırımcılar şokta! Dolarda üç sene sonra bir ilk! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLARDA ÜÇ SENE SONRA BİR İLK

ABD para birimi 2020 senesinden bugüne kadar senelik olarak en sert düşüşünü yaşadı. Geçtiğimiz seneye 104.31 seviyelerinden başlayan dolar endeksi seneyi 101.02 seviyesiyle tamamladı. Endeks geçen sene yüzde 2.16 değer kaybı yaşadı. Dolar endeksi 2020 senesinde yüzde 6.09 düşüş yaşarken 2021 senesinde yüzde 6.3, 2022 senesinde yüzde 8.07 değer kazanmıştı. ABD dolarında geçtiğimiz sene yaşanan düşüşün büyük kısmı enflasyondaki yaşanan yavaşlamayla beraber FED para politikalarının gevşemeye başlayacağı ile ilgili beklentiler sonrasında oldu. Dolar düşüşü FED'in geçtiğimiz sene Aralık ayındaki son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında benimsenen güvercin ton ve 2024 senesi için toplam 75 baz puanlık faiz indirimi tahminleri sonrasında hızlanmış oldu. FED faiz indirimleri ile ilgili zamanlama bilinmediği için dolar endeksi bu sene başında yükseliş yaşasa da son toplantıdaki tutanaklar sonrasında yüksek faiz beklentisiyle beraber düşüşler hız kazandı. Doların ticaret ve finans hegemonyası da, devam eden Rusya Ukrayna krizleri ile birlikte hareketlilik devam ediyor. ABD tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımlar bazı ülkeleri dolara bağımlı olma ile ilgili tedbirli olmaya zorlarken faiz oranları yükselmeye devam ederken güçlü bir dolar, gelişmekte olan ülkeler için pahalı hale gelmeye başladı ve diğer para birimleriyle ticaretler başladı. Analistler ABD makroekonomik verilerin zayıflamasıyla birlikte dolardaki zayıflığın bu sene de devam etmesinin yüksek bir ihtimal olduğunu söylüyor. FED faiz indirimleri ile ilgili zaman belirsizliği, ilk faiz indiriminin enflasyon düşerken aşırı sıkılaşmanın önlenmesi için mi yoksa ülke ekonomisinin büyümesinin yavaşlaması sebebiyle mi yapılacağının kesin olmadığı da ortada. Kasım ayında yapılması beklenen ABD Başkanlık seçimleri de dolar üstünde etkili olacak. Donald Trump'ın adaylık sinyali de karışıklığa sebep olarak para biriminde dalgalanmalara yol açabilecek.





Diğer para birimleri geçtiğimiz sene dolar karşısındaki performanslarına bakılarak sterlin karşısında 2023 senesinde dolar karşısında yüzde 5.2 değer kazandı ve 2017 senesinden itibaren en yüksek kazancı olmuş oldu. Avro 2 sene peş peşe değer kaybı yaşarken geçtiğimiz sene toparlandı ve dolar karşısında yüzde 3.1 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz sene Japon yeni karşısında dolar yüzde 7.5 oranında değer kazandı. ABD doları geçtiğimiz sene de dünyanın en fazla kullanılan rezerv para birimi olmayı başardı. Oxford Economics Baş Analisti John Canavan geçtiğimiz seneyi yüzde 2 üstünde düşüşle kapatan dolar endeksinin 2023 senesinde tutarlı bir yön olmadan işlem gördüğünü belirtti. Küresel merkez bankaları şahin görünümünü sürdürürken FED faiz oranlarında zirveye yaklaştı. Bunun sebebi ise 2021 ve 2022 senesinde büyük yükseliş ve dolar endeksinin geçtiğimiz sene daha sabit kalması sonucunu doğurdu. Bu sene beklenen faiz indirimleri ile ilgili Canavan şu sözleri söyledi; 'FED faiz indirimine başladıktan sonra doların kademeli şekilde zayıflamasının sürmesini bekliyoruz. ECD dahil olarak diğer bazı merkez bankaları FED ilk faiz indirimlerini takip ederek BoJ'nin aşırı gevşek politika duruşunu kademeli şekilde tersine çevirmesini, bu sene doların bir miktar daha yumuşak olmasını etkileyecek.' American Enterprise Institute Kıdemli Uzmanı Steven Kamin doların geçtiğimiz seneki hareketinin FED ve diğer merkez bankası para politika beklentilerinden etkilendiğini söyledi. Dolar endeksinde yaşanan düşüşlerin finansal piyasaları FED'in sıkılaştırmayı yavaşlatacağına ve para politikalarını gevşetmeye başlayacağına ikna edildiğini de söyledi. FED'in uzun süre daha sıkı kalması ile ilgili tahminler sebebiyle tahvil faiz oranlarının da yükselmeye başlayacağı söylendi ve dolar endeksinin yeniden değer kazanacağı düşüncesi arttı. Kamin sene sonunda enflasyonun düşmesiyle birlikte FED'in 2024 senesinde gevşemeye başlayacağını söyledi ve şu açıklamaları yaptı; 'Piyasalar FED'in şu an tahmin ettiği kadar hızlı gevşemeyeceğini keşfederek, ECB ve BoE'nin ekonomileri daha zayıf olduğu için gevşeme beklentilerini daha iyi karşılayacağını düşünüyorum. Bu sebeple doların kazançları için biraz daha fazla fırsat olacağını düşünüyorum ama orta vadede doların mevcut seviyesinde devam edeceğini düşünüyorum.'