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Dolar/TL 35,25 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, yüzde 0,2 artışla 35,2520 seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda karışık seyir devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:58
Dolar/TL 35,25 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL İşlem Görmeye Devam Ediyor

Dolar/TL, güne yüzde 0,2 artışla başlamasının ardından 35,2520 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 35,1920'den tamamladı.

Saat 10.30 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 35,2520'den işlem görürken, avro/TL 36,8330'a ve sterlin/TL 44,1860'a yükseldi.

Küresel Piyasalarda Risk İştahı Sınırlı

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 108,2 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gelecek yıl gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğine yönelik sinyallerin, risk iştahını sınırlamaya devam etmesi dikkat çekiyor. Noel tatili öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan veriler, ülkede enflasyon ve resesyon ikileminin yeniden fiyatlamalara yansımasına sebep oldu. Analistler, Fed'in gevşeme döngüsünün geniş bir zamana yayılacağına dair beklentilerin etkisiyle azalan risk iştahının, kişisel tüketim harcamaları ve büyüme verisi sonrası canlandığını kaydediyor.

Bugün Veri Gündemi Rahat

Bugün yurt içinde veri gündemi sakin. Yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi verileri takip edilecek. Teknik açıdan dolar endeksinde 108,5 seviyesi direnç, 107,5 seviyesi ise destek olarak öne çıkıyor.

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