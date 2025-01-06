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Dolar/TL 35,36 Seviyesinde Seyrediyor: Piyasalardaki Belirsizlikler Devam Ediyor

Dolar/TL haftaya yatay seyirle 35,3620 seviyesinden işlem görüyor. Küresel belirsizlikler yatırımcıları tedirgin ediyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:32
Dolar/TL 35,36 Seviyesinde Seyrediyor: Piyasalardaki Belirsizlikler Devam Ediyor

Dolar/TL Yatay Seyirle İşlem Görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 35,3620 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,3560 seviyesinden günü tamamladı.

Hafta başında saat 09.20 itibarıyla dolar/TL, değişmeden 35,3620 seviyesinden işlem görürken, avro/TL yüzde 0,1 azalışla 36,4500'den, sterlin/TL ise önceki kapanışın hemen altında 43,9890'dan işlem görüyor.

Küresel Piyasalarda Belirsizlikler

Dolar endeksi ise yatay seyirle 108,9 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği ti­ca­ri ve ek­o­no­mik po­li­ti­ka­larındaki belirsizlikler, büyük ekonomilerdeki durgunluk endişeleriyle birleşerek karışık bir seyir oluşturuyor.

Bu hafta, ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına gözler çevrildi. Analistler, bu verilerin ABD ekonomisi hakkında önemli bilgiler sağlayacağına dikkat çekiyor.

Ticaret Politikalarının Etkileri

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın izleyeceği korumacı ticaret politikaları, enflasyonun güç kazanmasına neden olabileceği endişelerini gündemde tutmaya devam ediyor. Bu politikaların sonuçlarına ilişkin belirsizlikler ise Fed’in yol haritasındaki en büyük sorunlar arasında yer alıyor.

Analistler, Fed'in bu yıl yalnızca iki faiz indirimine gideceği öngörüsünde bulunurken, çarşamba günü açıklanacak FOMC toplantı tutanaklarının gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçları sağlayabileceği düşünülüyor.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve dünya genelinde hizmet sektörü PMI verileri gibi yoğun bir veri gündemi bekleniyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 109,5 seviyesi direnç, 108,5 seviyesi ise destek olarak öne çıkıyor.

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