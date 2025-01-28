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Dolar/TL 35,76 Seviyesinden İşlem Görüyor: Yükseliş Eğilimi Devam Ediyor

Dolar/TL, 35,7610 seviyesinden işlem görürken, yatırımcılar Fed'in faiz kararını bekliyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:36
Dolar/TL 35,76 Seviyesinden İşlem Görüyor: Yükseliş Eğilimi Devam Ediyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,7610 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde olan Dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 35,7390 seviyesinden tamamladı.

Saat 09:30 itibarıyla Dolar/TL, yüzde 0,1 artışla 35,7610'dan işlem görürken; aynı dakikalar içinde avro/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 37,3750'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,4 azalışla 44,5160'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 107,8 seviyesinde yer alıyor.

Çin merkezli DeepSeek'in rakiplerine göre daha düşük maliyetle geliştirdiği yapay zeka modeli, ABD'li şirketlerin bu sektördeki hakimiyetine darbe indirebileceğine dair endişelere yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump, DeepSeek'in son yapay zeka modelini olumlu değerlendirdi ve bu durumun Amerikan endüstrisi için bir 'uyandırma çağrısı' niteliğinde olduğunu vurguladı. Trump, "Bu iyi bir şey, çünkü o kadar fazla para harcamanıza gerek kalmıyor," açıklamasını yaptı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed), yarın açıklayacağı faiz kararıyla yatırımcıların odağında bulunuyor. Piyasalarda, Fed'in yılın ilk para politikası toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indirimine mayıs ayında %59 ihtimalle gidilmesi bekleniyor.

Trump'ın aday gösterdiği yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent, Senatodan onay alarak Hazine Bakanı oldu. Bessent'in Hazine Bakanlığına aday gösterilmesi, ülke ekonomisi ve piyasalar için olumlu yorumlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ile yurt dışında ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan Dolar endeksinde 107,5 seviyesinin destek, 108,5 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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