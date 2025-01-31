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Dolar/TL 35,86 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 35,8600 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, piyasalardaki dalgalanmaları değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:03
Dolar/TL 35,86 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,8600 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü %0,1 düşüşle 35,7724'ten kapatmıştı.

Güncel verilere göre, saat 09.55 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın %0,3 üzerinde işlem görmekte. Aynı dakikalarda avro/TL, %0,2 düşüşle 37,2710'dan, sterlin/TL ise %0,1 azalışla 44,5710'dan satılmakta.

Dolar endeksi ise şu sıralarda %0,3 yükselişle 108,1 seviyesinde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika’ya tarife uygulayacağına yönelik yapmış olduğu açıklamalar, varlık fiyatlarında karışık bir seyir izlenmesine sebep oldu.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele devam ederken, resesyon endişeleri de sürüyor. Trump'ın ABD'nin önemli ticaret ortaklarına ek gümrük vergisi uygulayacağını kesin bir dille ifade etmesi, piyasa yönü üzerinde etkili oluyor.

Bu tarifelerin küresel ticareti olumsuz etkileyebileceği endişesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede elde ettiği kazançlar üzerinde risk oluşturuyor. Analistler, Fed yönetimi ile Trump'ın politikaları arasındaki olası uyuşmazlıkların fiyatlamaları zorlaştırabileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan, yurt içinde gözler Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesine çevrildi. Fitch, en son eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmiş ve not görünümünü "durağana" çevirmişti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’deki kişisel tüketim harcamaları ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği belirtiliyor. Teknik açıdan ise dolar endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 107,5 seviyesinin destek olarak ön plana çıktığı ifade ediliyor.

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