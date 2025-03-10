Dolar/TL 36,52 Seviyesinde Yükseliş Eğiliminde

Dolar/TL Yükselişine Devam Ediyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,5190 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü de yukarı yönlü bir hareketle 36,4780'den kapanmıştı. Şu an itibarıyla, saat 09:35 itibarıyla, dolarda %0,1'lik bir artışla 36,5190 seviyesinde işlem görmekte.

Diğer Dış Ticaret Verileri

Aynı zamanda, avro/TL %0,1 değer kazanarak 39,5940'tan işlem görürken, sterlin/TL ise yatay seyirle 47,1740'dan satılmakta. Dolar endeksi ise %0,1 azalarak 103,8 seviyesine geriledi.

ABD Ekonomisindeki Belirsizlikler

ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari politikalarının ticaret savaşlarını derinleştirebileceğine yönelik endişeler, piyasalarda risk algısını artırmakta. ABD'de büyümenin yavaşlayabileceğine dair ihtimaller de varlık fiyatlarında önemli bir etkiye sahip.

ABD'nin uyguladığı tarifelerin ülkedeki enflasyonist baskıları artırabileceği belirtilirken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Cuma günü Chicago Üniversitesi'nde düzenlenen Para Politikası Forumu'nda yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin "iyi bir yerde olmaya devam ettiğini" ifade etti.

Para Politikası Beklentileri

Powell, hükümet politikalarının etkilerine ilişkin belirsizliklere değinerek, faiz indirimleri konusunda acele etmeye gerek olmadığını ve daha fazla netlik beklediklerini vurguladı. Para piyasalarında, Fed'in yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakılırken, toplamda 3 faiz indirimine gidileceği öngörülüyor.

Bugün İzlenecek Veriler

Analistler, yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi'nin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 puanın destek, 104,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığı ifade ediliyor.