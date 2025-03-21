Dolar/TL 38,00 Seviyesini Geçiyor: Piyasalarda Son Gelişmeler

Dolar/TL’de Son Durum: 38,00 Seviyesi Geçildi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 37,9980 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 37,8156'dan tamamladı.

Bugün saat 09:10 itibarıyla dolar/TL, yüzde 0,5 artışla 37,9980 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 41,1350'den ve sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 49,1140'dan satılıyor.

ABD'deki Ticaret Savaşlarının Etkileri

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 104,1 seviyesinde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlar, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Trump’ın ülkenin önemli ticaret ortaklarına uyguladığı tarifelerin, ABD’de enflasyonist baskıları tetikleyebileceğine yönelik endişeler, piyasalardaki dalgalanmayı artırmış durumda. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın tarifelerin enflasyonla mücadelede ilerlemeyi yavaşlatabileceğine işaret etmesi, bu kaygıları daha da güçlendirmiştir.

Fed ve Trump Arasındaki Uyuşmazlık

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Trump, tarifelerin ekonomiye etki etmeye başlamasının ardından faiz oranlarının düşürülmesinin daha iyi olacağını belirtti ve Fed'e "Doğru olanı yapın." çağrısında bulundu. Analistler, Trump'ın mevcut koşullarda faiz indirimlerinin faydalı olacağı yönündeki açıklamalarının, enflasyonla mücadelede önemli kazanımlar elde eden Fed yönetimiyle arasında bir uyuşmazlık oluşabileceği endişelerinin canlı kalmasına sebep olduğunu belirtti.

Türkiye'deki Para Politikaları

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), gerçekleştirdiği ara toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 41'de sabit tuttu.

TCMB, finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacağını ve enflasyonda belirgin bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını belirtti. Ayrıca, bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiği duyuruldu.

Piyasalarda İzlenecek Gelişmeler

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve tüketici güven endeksi'nin takip edileceğini dile getiriyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 104,5'in direnç, 103 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını ifade ediyorlar.