Dolar/TL 41,17 seviyesinde yatay: Fed belirsizliği ve istihdam verileri piyasalarda

Dolar/TL 41,1710 seviyesinden yatay işlem görüyor; Fed beklentileri, ADP ve yarınki tarım dışı istihdam verileri yatırımcıların odağında.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:05
Dolar/TL 41,1710 seviyesinde yatay seyrediyor

Dolar/TL, güne yatay başlayarak 41,1710 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay hareket eden kur, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,1560 seviyesinden tamamlamıştı.

Piyasa verileri

Bugün saat 10.00 itibarıyla dolar/TL 41,1710 seviyesinde seyrederken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 48,1020'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 55,4690'dan satılıyor. Dolar endeksi yatay seyirle 98,2 seviyesinde bulunuyor.

Fed beklentileri ve küresel riskler

ABD'de tarifelerin enflasyonist etkilerine dair soru işaretlerinin sürmesi ve iş gücü talebine ilişkin zayıf veriler sonrası, Fed'in yıl sonuna kadar daha fazla faiz indirebileceğine yönelik beklentiler arttı. Bu beklentiler ile mevcut küresel riskler ve jeopolitik endişeler, varlık fiyatlarında oynaklığı yükseltiyor.

Yatırımcıların odağında bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi ve yarın açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri bulunuyor.

İstihdam göstergeleri ve Fed yetkilileri

Haftanın önceki verilerinden olan JOLTS açık iş sayısı, temmuzda 7 milyon 181 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti ve Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi aldı. Analistler, bu verinin iş gücü piyasasında zayıflamaya işaret ettiğini ve faiz indirim beklentilerini desteklediğini belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz oranlarının mevcut ekonomik koşullar için iyi bir konumda olduğunu ve para politikasında dengeli yaklaşımın önemine vurgu yaptı; iş gücü piyasasına yönelik risklerin aşağı yönlü olduğuna dikkat çekti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, iş gücü piyasasındaki zayıflamayı gerekçe göstererek eylül ayı için faiz indirimi çağrısını yinelerken, sonrasında indirim hızının ekonomik gelişmelere bağlı olacağını söyledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic bu yıl için tek bir faiz indiriminin uygun olabileceğini; Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise faiz oranlarını yavaşça düşürmek için alanın bulunduğunu belirtti.

Yurt içi gündem

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri'nin, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

