Dolar/TL 41,2930'da yükselişte

Dolar/TL güne yükselişle başlayarak 41,2930'dan işlem görüyor. ABD ÜFE sonrası Fed'in 3 faiz indirimi beklentisi güçlendi; TÜFE ve TCMB kararı takip edilecek.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 10:05
Piyasa Özeti

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 41,2930 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,2720'den tamamlamıştı. Bugün saat 09.55 itibarıyla parite önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,2930'dan işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 48,4050'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 55,9780'den satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD Verileri ve Fed Beklentileri

ABD'de iş gücü piyasasında soğuma belirtileri ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öngörülerin altında gelmesi, Fed ile ilgili gevşeme beklentilerini güçlendirdi. Ülkede üretici fiyatları ağustosta aylık olarak beklentilerin aksine gerilerken, yıllık bazda tahminlerin altında artış gösterdi. Bu veri sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentiler kuvvetlendi.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ve veri sonrasında Fed'in yol haritasının daha belirginleşeceğini vurguluyor.

Siyasi Gelişmeler ve Diğer Beklentiler

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e yönelik söylemlerini sürdürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkede enflasyon olmadığını savunan Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca Federal Mahkemenin Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevde kalabileceğine karar vermesinin ardından Trump yönetimi, mahkemenin söz konusu kararına itiraz etti.

Bugün yurt dışında ABD'de enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nin faiz kararı beklenirken, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın faiz kararı takip edilecek.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu.

