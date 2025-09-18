Dolar/TL 41,33 Seviyesinde: Fed Kararı ve Powell Açıklamaları Piyasaları Etkiledi

Dolar/TL 41,3280'den işlem görüyor. Fed'in 25 baz puanlık indirimi ve Powell'ın açıklamaları piyasalarda oynaklık yarattı; euro ve sterlin TL karşısında yükselişte.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 09:50
Dolar/TL 41,3280'den İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,3280 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden kur, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,2690'dan tamamlamıştı.

Saat 09.45 itibarıyla Dolar/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,3280'den işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 48,8620'den, sterlin/TL ise yatay seyirle 56,3440'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 97,3 seviyesinde bulunuyor.

Fed Kararı ve Powell'ın Mesajları

Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,6'ya çekerken bu, 2025'te başka faiz indirimlerinin yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, "istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin artmasıyla birlikte risk dengesinin değiştiğini, bu doğrultuda daha nötr bir politika duruşuna doğru bir adım atmanın uygun olduğuna karar verdiklerini" belirtti. Powell, toplantıda 50 baz puanlık bir indirim için ise yaygın bir destek olmadığını aktardı. "İş gücü piyasasının zayıfladığını gördüklerini, daha fazla zayıflamasına gerek olmadığını ve bunu istemediklerini" ifade etti.

Powell'ın enflasyon ve istihdama ilişkin risklerin varlığına işaret etmesi, varlık fiyatlarında oynaklığın artmasına neden oldu.

Takip Edilecek Veriler

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve haftalık para ve banka istatistikleri'nin izleneceğini; yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Sanayi Endeksi ve öncü endeks'in takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün açıklanacak veriler ve Fed kaynaklı haber akışı, kur ve diğer varlıklarda yön belirleyici olmaya devam edecek.

