Dolar/TL 41,59'da Yatay Seyir: ABD Kapanma Riski Piyasayı Etkiliyor

Dolar/TL 41,59'da yatay seyir

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,5850 seviyesinden işlem görüyor. Dün 41,4080-41,6290 bandında hareket eden kur, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,5810 seviyesinden tamamladı.

Piyasa verileri ve döviz sepeti

Bugün saat 09.20 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 41,5850'den işlem görürken; aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 48,8220'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 55,9300'dan satıldı. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 97,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD hükümet kapanma riski piyasalarda endişe yaratıyor

ABD’de federal hükümetin kapanma riski, varlık fiyatlarının seyri üzerinde belirgin bir etki yaratmaya devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın bütçe görüşmeleri sonrasında Demokratları suçlayarak federal hükümetin 'kapanmaya' doğru gittiğini ifade etmesi kaygıları artırdı.

Eğer Kongre, mali yıl bitiminden önce geçici finansman tasarısı üzerinde anlaşmaya varamazsa, federal hükümetin çarşamba günü kapanması bekleniyor. Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun kapanma durumunda uygulayacağı acil durum planına göre, kapanma süresince yayınlanması planlanan ekonomik veriler açıklanmayacak; bu veriler arasında cuma günü yayımlanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi de bulunuyor.

Analistler, iş gücü piyasasına ilişkin verilerin ABD Merkez Bankası (Fed)'ın para politikası kararları açısından önem taşıdığını, eylül ayı işsizlik raporunun gecikme riskinin Fed'in yol haritasına yönelik belirsizlikleri artırabileceğini belirtiyor.

Gün içinde takip edilecek veriler

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile dış ticaret dengesi verilerinin; yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de New York Fed Tüketici Güven Endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.