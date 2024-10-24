Dolar/TL Güncel Durumu: Ekonomik Belirsizlikler ve Etkileri

Dolar/TL Güncel Değeri

Dolar/TL, güne 34,2620 seviyesinden başlayarak şu an 34,26 seviyesinden işlem görmekte. Dün, artış eğiliminde hareket eden Dolar/TL, günü %0,1 artışla 34,2850 seviyesinden kapatmıştı.

Piyasalardaki Dalgalanmalar

Bugün saat 10.20 itibarıyla Dolar/TL, %0,1 düşüşle 34,2520 seviyelerine geriledi. Aynı zamanda Euro/TL yatay seyirle 37,0040 seviyesinden, Sterlin/TL ise 44,3650 seviyesinden işlem görmekte.

ABD Ekonomik Durumu ve Etkiler

Dolar endeksi, %0,1 azalarak 104,3 seviyesine düştü. Küresel piyasalarda, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı kararlar konusunda belirsizlikler nedeniyle olumsuz gelişmeler yaşanıyor. Yatırımcılar, ABD ekonomisinin 'yumuşak iniş' yapma ihtimalini göz önünde bulundurmasına rağmen, enflasyon endişeleri devam etmekte.

Politika Faizindeki Beklentiler

Para piyasasında, Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesi yönündeki beklentiler artmış durumda. Aralık ayında da benzer bir indirim yapılacağına yönelik tahminler, geçtiğimiz hafta %65 seviyesine kadar geriledi.

Analist Görüşleri

Analistler, seçim sonuçları öncesinde yatırımcıların "bekle-gör" tutumunu benimsemelerini bekliyor. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI gibi önemli veriler takip edilecek.

Teknik olarak, Dolar endeksinde 103,5 seviyesi destek, 105 seviyesi ise direnç noktası olarak ön plana çıkıyor.