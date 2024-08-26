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Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı

Dolar/TL 34,02 seviyesinden işlem görüyor; ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası da dikkatle izleniyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:29
Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı

Dolar/TL'de Yeni Haftaya Yükselişle Giriş

Dolar/TL, haftanın başlangıcında 34,02 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü değer kazanan Dolar/TL, günü yüzde 0,22'lik bir artışla 33,9818 seviyesinden tamamladı.

Son Durum ve Diğer Pariteler

Yeni haftada Dolar/TL, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artış göstererek 34,0210'dan işlem gördü. Bu dakikalar içerisinde Euro/TL, yüzde 0,12'lik bir değer kazanımıyla 38,0930 seviyesindeyken, Sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüş ile 44,9150'den satılıyor.

Küresel Piyasalarda Faiz Tartışmaları

Cuma günü 100,6 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi, şu anda 100,7 seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalar, yoğun makroekonomik veri akışının yaşanacağı bir haftaya temkinli adımlarla başlarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı açıklamada, uzun süre yüksek tutulan politika faizlerinin düşürülmesi için uygun zamanın geldiğini belirtti.

Powell'ın Açıklamaları ve Beklentiler

Powell, "Hareketin yönü net; faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelmekte olan verilere, gelişen görünüm ve risk dengesine bağlı olacak." dedi. Ayrıca, enflasyonun artık hedefe yakın olduğunu ve %2'ye ulaşma yolunda güvenin arttığını vurguladı.

Analistler Ne Diyor?

Analistler, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin izleneceğini belirtiyor. Teknik analiz açısından Dolar endeksinde 101 seviyesinin direnç, 100 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyorlar.

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