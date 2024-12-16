Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı: 34,9610 Seviyesinde

Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı

Dolar/TL, haftaya 34,9610 seviyesinden işlem görerek yükselişle başladı. Cuma günü %0,1'lik bir artışla 34,9370 seviyesinden kapanış yapan dolar, sabah saatlerinde de benzer bir yükseliş sergiliyor.

Piyasalardaki Durum

Bugün saat 10:20 itibarıyla Dolar/TL, %0,1 artışla 34,9610'dan işlem görürken, avro/TL %0,2 yükselişle 36,8220'dan ve sterlin/TL %0,1 değer kazanarak 44,1940'tan satılmakta.

Küresel Ekonomide Belirsizlik

Dolar endeksi ise %0,1 azalma ile 106,6 seviyesinde yer alıyor. Dünyada merkez bankalarının sıkı para politikalarını gevşetmesi ve hedeflenen enflasyon oranlarının yakalanamamış olması, küresel ekonomi üzerinde önemli bir belirsizlik yaratıyor.

Merkez Bankası Açıklamaları Bekleniyor

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) dahil olmak üzere, önemli merkez bankalarının açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların gündeminde. Fed'in bu ay politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılmakta ve önümüzdeki yıl toplamda iki faiz indirimi yapılacağına dair tahminler, yatırımcıların risk iştahını azaltıyor.

Bugünün Önemli Verileri

Analistler, yurt içinde bütçe dengesi verilerinin yanı sıra yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasını ve dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini takip edeceklerini belirtiyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesi direnç, 106 seviyesi ise destek olarak öne çıkıyor.