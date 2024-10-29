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Dolar/TL Piyasa Verileri: 34,29 Seviyelerinde Seyir Ediyor

Dolar/TL 34,29 seviyelerinden işlem görürken, ABD verileri yatırımcıların gündeminde.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 10:48
Dolar/TL Piyasa Verileri: 34,29 Seviyelerinde Seyir Ediyor

Dolar/TL Piyasa Durumu

Dolar/TL, bu sabah iyimser bir şekilde 34,2900 seviyesinden işlem görmeye başladı. Önceki gün de benzer bir yol izleyerek 34,3021 seviyesinden günü kapatmıştı.

Günlük İşlem Verileri

Saat 10.35 itibarıyla Dolar/TL, 34,2900'dan işlem görmeye devam ediyor. Aynı zamanda euro/TL, yüzde 0,1 artışla 37,1060'a, sterlin/TL ise 44,4700 seviyelerinde işlem görmektedir.

Dolar Endeksi ve Ekonomik İlgiler

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 104,3 seviyelerinde seyrediyor. ABD'de açıklanacak olan makroekonomik verilerin, yatırımcılar tarafından büyük bir merakla beklenmesi, piyasa hareketliliğini etkiliyor.

Finansal Beklentiler

Uzmanlar, ABD ekonomisine dair "yumuşak iniş" olasılığının gündemde kalmasına rağmen, enflasyon ile ilgili Fed'in planlarına dair belirsizliklerin yatırımcıların dikkatini çektiğini belirtiyor. Ayrıca, bu hafta açıklanacak olan istihdam ve büyüme verilerinin piyasalar üzerinde önemli bir etki yaratacağı öngörülüyor.

Para Piyasaları

Piyasalardaki fiyatlamalara göre, Fed'in gelecek ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, aralık ayında da bir faiz indiriminin yapılması %70 olasılıkla fiyatlanıyor.

Analizler ve Teknik Seviyeler

Yatırımcılar bugün, ABD'de açıklanacak olan toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısı verilerini dikkatle izliyor. Teknik analizler bağlamında, dolar endeksinde 103,5 seviyesinin destek, 105 seviyesinin ise direnç olarak belirlendiği bildirilmektedir.

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