Dolar/TL Yatay Seyirle 35,34 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 35,3370 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 35,3230'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa paralel 35,3370'ten işlem görmekte. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 36,7810'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 44,3610'dan satılmakta.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 108 seviyesinde bulunuyor.

Küresel Piyasalarda Belirsizlikler

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği ekonomik ve ticari politikalarla ilgili belirsizliklerin etkisiyle yılın son işlem gününde negatif bir seyir izlenirken yılbaşı tatili sonrası hafta boyunca işlem hacimlerinin düşük kalması bekleniyor.

ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralacak yeni yönetimin izleyeceği ticari ve ekonomik meseleler yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ederken, olası ek ticari tarifelerin ülkede enflasyonun seyrini nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor.

Enflasyonla mücadelenin tahmin edilenden daha uzun sürebileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal gevşeme sürecinde daha temkinli davranacağı yönündeki beklentiler de risk algısının yükselmesine neden oluyor. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek yıl iki faiz indirimi yapmasının öngörüldüğünü vurgularken, makroekonomik veriler ve yeni ABD yönetiminin politikalarının fiyatlamaları etkileyebileceğini belirtiyor.

Günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 107,5 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydediyor.