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Dolar/TL Yükselişle 35,93 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, 35,93 seviyesine yükselirken, dünya ekonomisindeki belirsizlikler yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:58
Dolar/TL Yükselişle 35,93 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 35,9300 seviyesinden işlem görmeye başladı. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, 35,9070 seviyesinde günü kapatmıştı ve önceki kapanışın yüzde 0,1 altında kalmıştı.

Saat 09:50 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,9300 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 37,4250'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 44,8560'dan satılmakta.

Dolar endeksi ise şu anda yüzde 0,1 artışla 107,7 seviyesinde yer almakta. ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanında atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin azalması, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Dün ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin 2017’de başlatılan vergi indirimlerinin kalıcı hale getirilmesini istediğini açıkladı. Bessent, "Enflasyonu düşüreceğiz, düzenlemeleri azaltacağız ve vergi indirimi yapacağız. Hedef bunların kalıcı hale getirilmesi." ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD’de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtmektedir. Ayrıca, dünya genelinde hizmet sektörü PMI verileri de izlenecek.

Teknik açıdan, dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 108,5 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığı ifade ediliyor.

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