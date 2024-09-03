Dolar/TL Yükselişle Başladı: 33,93 Seviyesinde

Dolar/TL Piyasa Açılışında Yükseldi

Dolar/TL, yeni güne 33,9340 seviyesinden işlem görerek artışla başladı. Dün, önceki kapanışa göre %0,6 düşüş göstererek 33,8822'den günü tamamlamıştı.

Güncel Döviz Kurları

Dolar/TL, sabah saatlerinde %0,2 artışla 33,9340 seviyesine yükseldi. Aynı dönemlerde euro/TL %0,1 artışla 37,5560 ve sterlin/TL ise yatay seyerle 44,5860'dan işlem görüyor.

Döviz Piyasasında ABD Etkisi

Dolar endeksi ise şu anda 101,7 seviyesinde işlem görmekte. Küresel piyasalarda, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verileri yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Fed'in Para Politikası Beklentileri

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını gevşetme olasılığının arttığını belirtirken yıl sonuna kadar yapılacak adımların büyüklüğü hakkında belirsizlikler devam ediyor. Piyasalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağına dair beklentiler güçlenmiş durumda, ayrıca 50 baz puanlık indirim için de kasım ya da aralık toplantıları üzerinde duruluyor.

TÜİK Verilerine Göre Enflasyon Raporu

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre aylık enflasyon %2,47 iken yıllık enflasyon %51,97’ye geriledi.

Önümüzdeki Günlerin Görünümü

Günün ilerleyen saatlerinde Türkiye piyasasında finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları takip edilecek. Ayrıca, ABD'deki imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi de yatırımcılar tarafından dikkatle izlenecek. Teknik açıdan dolar endeksinde 102 seviyesi direnç, 101 seviyesi ise destek olarak öne çıkmakta.