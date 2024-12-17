Dolar/TL Yükselişle İşlem Görüyor: 34,99 Seviyesi

Dolar/TL 34,99 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 34,9870 seviyesinden işlem görülmektedir. Önceki gün ise dolar/TL, 34,9370 seviyesinden kapandı. Şu an saat 10.20 itibarıyla, dolar/TL %0,1 artışla 34,9870'ten işlem görmektedir.

Avro ve Sterlin Değer Kazanıyor

Aynı dakikalarda avro/TL %0,1 artışla 36,7980'den, sterlin/TL ise %0,2 değer kazanarak 44,4280'den satılmaktadır. Dolar endeksi de %0,1 artışla 106,9 seviyesinde bulunmaktadır.

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed)'nın para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlenmektedir. Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon konusunda soru işaretleri oluşturması, gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

Yatırımcılar Fed Kararlarını Takip Ediyor

Analistler, Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcılar tarafından dikkatle takip edildiğini belirtiyor. Özellikle para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin sinyaller aranacaktır.

Faiz İndirim Beklentileri Güçleniyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Böylece gelecek yıl toplamda iki faiz indirimi yapılacağı beklentileri de güçlenmeye devam ediyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Analistler, günün geri kalanında yurt dışında Almanya ile Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini vurguluyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 106 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığı belirtildi.