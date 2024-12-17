DOLAR
34,99 -0,15%
EURO
36,76 -0,09%
ALTIN
2.987,17 -0,27%
BITCOIN
3.739.572,88 -0,82%

Dolar/TL Yükselişle İşlem Görüyor: 34,99 Seviyesi

Dolar/TL, 34,99 seviyesinden işlem görürken, yatırımcılar Fed'in para politikası kararlarını merakla bekliyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:37
Dolar/TL Yükselişle İşlem Görüyor: 34,99 Seviyesi

Dolar/TL 34,99 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 34,9870 seviyesinden işlem görülmektedir. Önceki gün ise dolar/TL, 34,9370 seviyesinden kapandı. Şu an saat 10.20 itibarıyla, dolar/TL %0,1 artışla 34,9870'ten işlem görmektedir.

Avro ve Sterlin Değer Kazanıyor

Aynı dakikalarda avro/TL %0,1 artışla 36,7980'den, sterlin/TL ise %0,2 değer kazanarak 44,4280'den satılmaktadır. Dolar endeksi de %0,1 artışla 106,9 seviyesinde bulunmaktadır.

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed)'nın para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlenmektedir. Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon konusunda soru işaretleri oluşturması, gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

Yatırımcılar Fed Kararlarını Takip Ediyor

Analistler, Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcılar tarafından dikkatle takip edildiğini belirtiyor. Özellikle para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin sinyaller aranacaktır.

Faiz İndirim Beklentileri Güçleniyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Böylece gelecek yıl toplamda iki faiz indirimi yapılacağı beklentileri de güçlenmeye devam ediyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Analistler, günün geri kalanında yurt dışında Almanya ile Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini vurguluyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 106 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Piyasalarda Gün Ortası: Dolar 34,96 Lira, BIST 100 Endeksi Düşüşte
2
Bankkart sahiplerine acil duyuru! 1000 TL para iadesi bunu yapana verilecek
3
Niğde'de 3 Jeotermal Kaynak İhalesi Duyuruldu
4
Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Ekim'de Yükselerek 177,7 Milyar Dolara Ulaştı
5
Dolar/TL Yükselişle İşlem Görüyor: 34,99 Seviyesi
6
Altın Fiyatlarında Yükseliş: Gram Altın 2 Bin 983 Lira
7
2025'te Elektrikte Serbest Tüketici Limiti 750 kWh Olacak

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor