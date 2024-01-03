Doları olanlar panikte! Büyük deprem kopacak: Doları bırakıp bunu alan yaşadı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yaptığı piyasa üzerinde ki incelemeler sonrasında uyarılarda bulunurken yatırım için yeni adresi açıkladı. 2023 yılı için özet geçerken 2024 yılına dair beklentileri duyuran Memiş, özellikle gram altının altını çizdi.



2024 yılında da gram altın fiyatında önemli yükseliş yaşanırken İslam Memiş ödünümüzdeki yılın 3. Çeyreğinde 2 bin 700 TL seviyelerine gelinebileceğine dair tahminlerde bulundu. Dolar kuruna değinen Memiş, kağıt paranın yatırım aracı olmadığına dikkat çekerken Euro'nun çok fazla elverişli görüldüğünü belirtti.





Yatırım aracı olarak dolar mı euro mu tercih edilmeli sorusuna yanıt gelirken Dolar – Euro paritesi şuan 1.11 civarında işlem görmektedir. Euro tarafındaki 1.15 beklenti karşılanırken, kağıt paraları bir yatırım aracı olarak düşünüyorsanız Dolar almayın Euro alın” ifadelerini kullanan Memiş, 6 aydır yükselişte olan euroya sinyalleri verdi.

