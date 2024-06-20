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Doların 15 gün sonraki kaderi belli oldu! Merkez Bankası flaş rakamı duyurdu

Merkez Bankası'nın her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği ve piyasa beklentilerini ortaya koyan Piyasa Katılımcıları Anketi, ay sonu ve yıl sonu için öngörülen dolar kuru tahminlerini içermektedir.

Yayın Tarihi: 20.06.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 20:46
Doların 15 gün sonraki kaderi belli oldu! Merkez Bankası flaş rakamı duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dört yıl dört ay süren bir aradan sonra, bu hafta itibarıyla net döviz rezervlerinin pozitif değerlere ulaştığını duyurdu.

Son iki aydır dolar kuru sabit bir seyir izlerken, bugün gerçekleşen %1.41'lik artışla bu durağanlık sona erdi. Yatırımcılar, bayram sonrası doların hangi seviyede olacağını büyük bir ilgiyle takip ediyorlar. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, bu konuda en net bilgiyi sağlayan kaynak oldu.

dolar kuru

Merkez Bankası Anketi: Yıl Sonu Dolar Kuru Tahminleri Düşüşe İşaret Ediyor

68 katılımcının görüşleri doğrultusunda, 18'i reel, 50'si finans sektöründen olmak üzere, Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısına dair beklentiler ve dolar kuru tahminleri raporlaştırıldı. 15 Gün Sonra Beklenen Dolar Kuru başlığı altında, katılımcıların "ABD Doları/TL kuru beklentiniz nedir?" sorusuna verdikleri cevaplar neticesinde, ay sonuna dek dolar kurunda büyük bir dalgalanma beklenmiyor. Haziran ayı için yapılan genel tahmin 32,6376 TL iken, yıl sonu için önceki aylarda 40 TL'nin üzerinde olacağı öngörülen dolar kuru, son raporda 37,7463 TL'ye düşürüldü. Kurban Bayramı sonrası beklenmedik bir yükseliş olmazsa, gelecek ayın raporlarıyla birlikte yıl sonu dolar kuru tahmini 35 TL civarına gerileyecek olarak tahmin ediliyor.

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