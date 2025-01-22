Döviz Kurları 24 Ekim 2023: İstanbul ve Ankara'da Alış Satış Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Verileri
İstanbul ve Ankara'da serbest piyasada işlem gören döviz kurlarının alış ve satış fiyatları 24 Ekim 2023 itibarıyla güncellendi. İşte detaylar:
İstanbul Serbest Piyasası
ABD Doları: Alış: 35,6270, Satış: 35,6280
Avro: Alış: 37,0020, Satış: 37,0030
Sterlin: Alış: 43,7300, Satış: 43,8300
İsviçre Frangı: Alış: 39,1700, Satış: 39,1800
Ankara Serbest Piyasası
ABD Doları: Alış: 35,5970, Satış: 35,6770
Avro: Alış: 36,9620, Satış: 37,0420
Sterlin: Alış: 43,6700, Satış: 43,8800
Bu fiyatlar yatırımcılar ve ticaretle ilgilenenler için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır.