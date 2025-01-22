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Döviz Kurları 24 Ekim 2023: İstanbul ve Ankara'da Alış Satış Fiyatları

İstanbul ve Ankara'da döviz fiyatları değişti. 24 Ekim'deki alış ve satış fiyatları detaylarıyla haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 17:38
Döviz Kurları 24 Ekim 2023: İstanbul ve Ankara'da Alış Satış Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Verileri

İstanbul ve Ankara'da serbest piyasada işlem gören döviz kurlarının alış ve satış fiyatları 24 Ekim 2023 itibarıyla güncellendi. İşte detaylar:

İstanbul Serbest Piyasası

ABD Doları: Alış: 35,6270, Satış: 35,6280
Avro: Alış: 37,0020, Satış: 37,0030
Sterlin: Alış: 43,7300, Satış: 43,8300
İsviçre Frangı: Alış: 39,1700, Satış: 39,1800

Ankara Serbest Piyasası

ABD Doları: Alış: 35,5970, Satış: 35,6770
Avro: Alış: 36,9620, Satış: 37,0420
Sterlin: Alış: 43,6700, Satış: 43,8800

Bu fiyatlar yatırımcılar ve ticaretle ilgilenenler için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır.

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