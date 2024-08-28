Döviz Kurları Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Durumu
İstanbul ve Ankara'daki serbest piyasalarda alınıp satılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatlarına dair güncel bilgiler aşağıda sunulmuştur.
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|34,0310
|34,0320
|Avro
|38,0490
|38,0500
|Sterlin
|45,0580
|45,1070
|İsviçre Frangı
|40,3370
|40,3400
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|34,0010
|34,0810
|Avro
|38,0090
|38,0890
|Sterlin
|44,9980
|45,2080
Döviz kurlarının piyasa içerisindeki dinamiklerini takip etmek, ticaret ve yatırım açısından büyük önem taşımaktadır.