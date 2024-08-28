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Döviz Kurları Fiyatları

İstanbul ve Ankara'da döviz fiyatları güncellenmiş haliyle burada.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 17:21
Döviz Kurları Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Durumu

İstanbul ve Ankara'daki serbest piyasalarda alınıp satılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatlarına dair güncel bilgiler aşağıda sunulmuştur.

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Satış
ABD Doları 34,0310 34,0320
Avro 38,0490 38,0500
Sterlin 45,0580 45,1070
İsviçre Frangı 40,3370 40,3400

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Satış
ABD Doları 34,0010 34,0810
Avro 38,0090 38,0890
Sterlin 44,9980 45,2080

Döviz kurlarının piyasa içerisindeki dinamiklerini takip etmek, ticaret ve yatırım açısından büyük önem taşımaktadır.

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