Döviz Kurları Güncel Değişimleri: İstanbul ve Ankara 2023

Döviz Kurları Güncel Değişimleri
Döviz kurlarında yaşanan değişim, yatırımcılar ve ekonomi takibi yapanlar için büyük önem taşıyor. İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, aşağıda belirtilmiştir:
İstanbul Piyasası
- ABD Doları: Alış: 34,9910 | Satış: 34,9920
- Avro: Alış: 36,8000 | Satış: 36,8010
- Sterlin: Alış: 44,4300 | Satış: 44,4370
- İsviçre Frangı: Alış: 39,0820 | Satış: 39,0870
Ankara Piyasası
- ABD Doları: Alış: 34,9610 | Satış: 35,0410
- Avro: Alış: 36,7600 | Satış: 36,8400
- Sterlin: Alış: 44,3700 | Satış: 44,5800
Yatırımcılar için bu kurlar ışığında karar vermek kritik öneme sahiptir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, uluslararası piyasalardaki gelişmelerle doğrudan ilişkilidir.