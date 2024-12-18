Döviz Kurları Güncel Değişimleri: İstanbul ve Ankara 2023

Döviz Kurları Güncel Değişimleri

Döviz kurlarında yaşanan değişim, yatırımcılar ve ekonomi takibi yapanlar için büyük önem taşıyor. İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, aşağıda belirtilmiştir:

İstanbul Piyasası

ABD Doları: Alış: 34,9910 | Satış: 34,9920

Alış: 34,9910 | Satış: 34,9920 Avro: Alış: 36,8000 | Satış: 36,8010

Alış: 36,8000 | Satış: 36,8010 Sterlin: Alış: 44,4300 | Satış: 44,4370

Alış: 44,4300 | Satış: 44,4370 İsviçre Frangı: Alış: 39,0820 | Satış: 39,0870

Ankara Piyasası

ABD Doları: Alış: 34,9610 | Satış: 35,0410

Alış: 34,9610 | Satış: 35,0410 Avro: Alış: 36,7600 | Satış: 36,8400

Alış: 36,7600 | Satış: 36,8400 Sterlin: Alış: 44,3700 | Satış: 44,5800

Yatırımcılar için bu kurlar ışığında karar vermek kritik öneme sahiptir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, uluslararası piyasalardaki gelişmelerle doğrudan ilişkilidir.