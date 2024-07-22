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Döviz Kurları Güncel Fiyatları

İstanbul ve Ankara'da döviz kurlarının alış ve satış fiyatları 29 Eylül 2023 itibarıyla belirlenmiştir.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 17:24
Döviz Kurları Güncel Fiyatları

Döviz Kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, 29 Eylül 2023 tarihi itibarıyla güncel alış ve satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı
ABD Doları 33,0570 33,0580
Avro 36,0220 36,0230
Sterlin 42,7590 42,7720
İsviçre Frangı 37,1740 37,1770

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı
ABD Doları 33,0270 33,1070
Avro 35,9820 36,0620
Sterlin 42,6990 42,9090

Yukarıdaki bilgiler Nisan 2023 tarihli piyasa verilerine dayanmaktadır.

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