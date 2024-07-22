Döviz Kurları Güncel Fiyatları

Döviz Kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, 29 Eylül 2023 tarihi itibarıyla güncel alış ve satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|33,0570
|33,0580
|Avro
|36,0220
|36,0230
|Sterlin
|42,7590
|42,7720
|İsviçre Frangı
|37,1740
|37,1770
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|33,0270
|33,1070
|Avro
|35,9820
|36,0620
|Sterlin
|42,6990
|42,9090
Yukarıdaki bilgiler Nisan 2023 tarihli piyasa verilerine dayanmaktadır.