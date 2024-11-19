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Döviz Kurları Güncel Fiyatları: İstanbul ve Ankara

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurlarının güncel alış ve satış fiyatları açıklandı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 17:20
Döviz Kurları Güncel Fiyatları: İstanbul ve Ankara

Döviz Kurlarında Son Durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında, 24 Ekim 2023 itibarıyla döviz türlerinin alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

İstanbul Döviz Kurları

Alış:
ABD doları: 34,5340 TL
Avro: 36,5230 TL
Sterlin: 43,5910 TL
İsviçre frangı: 38,9780 TL

Saat Satış:
ABD doları: 34,5350 TL
Avro: 36,5240 TL
Sterlin: 43,6010 TL
İsviçre frangı: 38,9850 TL

Ankara Döviz Kurları

Alış:
ABD doları: 34,5040 TL
Avro: 36,4830 TL
Sterlin: 43,5310 TL

Satış:
ABD doları: 34,5840 TL
Avro: 36,5630 TL
Sterlin: 43,7410 TL

Güncel döviz kurlarını takip etmek, döviz piyasasındaki değişimlerden haberdar olmak için önemlidir. Bu veriler, yatırımcılar ve ekonomiyi yakından takip edenler için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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