Döviz Kurları Güncel Raporu: İstanbul ve Ankara'da Fiyat Değişiklikleri

İstanbul ve Ankara'da döviz kurlarında alış ve satış fiyatları güncellendi. İşte son veriler.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 17:29
Döviz Kurları Güncel Raporu: İstanbul ve Ankara'da Fiyat Değişiklikleri

Döviz Kurları Güncel Raporu

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları aşağıda belirtilmiştir:

İstanbul Piyasası

Döviz Cinsi Alış Satış
ABD Doları 36,6630 36,6640
Avro 39,9850 39,9860
Sterlin 47,5600 47,5700
İsviçre Frangı 41,5700 41,5800

Ankara Piyasası

Döviz Cinsi Alış Satış
ABD Doları 36,6330 36,7130
Avro 39,9450 40,0250
Sterlin 47,5000 47,7100

Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, yatırımcılar ve ekonomi takibi yapanlar için önemli bir gösterge teşkil etmektedir.

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