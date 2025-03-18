Döviz Kurları Güncel Raporu: İstanbul ve Ankara'da Fiyat Değişiklikleri

Döviz Kurları Güncel Raporu
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları aşağıda belirtilmiştir:
İstanbul Piyasası
|Döviz Cinsi
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|36,6630
|36,6640
|Avro
|39,9850
|39,9860
|Sterlin
|47,5600
|47,5700
|İsviçre Frangı
|41,5700
|41,5800
Ankara Piyasası
|Döviz Cinsi
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|36,6330
|36,7130
|Avro
|39,9450
|40,0250
|Sterlin
|47,5000
|47,7100
Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, yatırımcılar ve ekonomi takibi yapanlar için önemli bir gösterge teşkil etmektedir.