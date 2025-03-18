Döviz Kurları Güncel Raporu: İstanbul ve Ankara'da Fiyat Değişiklikleri

Döviz Kurları Güncel Raporu

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları aşağıda belirtilmiştir:

İstanbul Piyasası

Döviz Cinsi Alış Satış ABD Doları 36,6630 36,6640 Avro 39,9850 39,9860 Sterlin 47,5600 47,5700 İsviçre Frangı 41,5700 41,5800

Ankara Piyasası

Döviz Cinsi Alış Satış ABD Doları 36,6330 36,7130 Avro 39,9450 40,0250 Sterlin 47,5000 47,7100

Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, yatırımcılar ve ekonomi takibi yapanlar için önemli bir gösterge teşkil etmektedir.