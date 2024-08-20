Döviz Kurları Güncel Verileri

Döviz Kurları Güncellemeleri

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında işlem gören döviz türlerinin en son alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

İstanbul'da Döviz Fiyatları

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı ABD Doları 33,7530 33,7540 Avro 37,3200 37,3210 Sterlin 43,7900 43,8140 İsviçre Frangı 39,0300 39,0410

Ankara'da Döviz Fiyatları

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı ABD Doları 33,7230 33,8030 Avro 37,2800 37,3600 Sterlin 43,7300 43,9400

Döviz kurları piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak gün içerisinde değişiklik gösterebilmektedir. Yatırımcıların bu verileri dikkatle takip etmesi önerilmektedir.