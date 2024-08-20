Döviz Kurları Güncel Verileri

Döviz Kurları Güncellemeleri
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında işlem gören döviz türlerinin en son alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
İstanbul'da Döviz Fiyatları
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|33,7530
|33,7540
|Avro
|37,3200
|37,3210
|Sterlin
|43,7900
|43,8140
|İsviçre Frangı
|39,0300
|39,0410
Ankara'da Döviz Fiyatları
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|33,7230
|33,8030
|Avro
|37,2800
|37,3600
|Sterlin
|43,7300
|43,9400
Döviz kurları piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak gün içerisinde değişiklik gösterebilmektedir. Yatırımcıların bu verileri dikkatle takip etmesi önerilmektedir.