Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Alış-Satış Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Veriler
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz alış ve satış fiyatları, yatırımcıların ve döviz alım satımı yapanların dikkatini çekiyor. İşte, dün ve bugün itibarıyla güncel döviz kurları:
İstanbul Fiyatları
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|35,7710
|35,7720
|Avro
|37,4200
|37,4210
|Sterlin
|44,5900
|44,6000
|İsviçre Frangı
|39,4300
|39,4400
Ankara Fiyatları
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|35,7410
|35,8210
|Avro
|37,3800
|37,4600
|Sterlin
|44,5300
|44,7400
Bu döviz kurları, piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yatırımcıların bu verileri takip etmesi önem arz etmektedir.