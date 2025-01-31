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Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Alış-Satış Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurlarındaki güncel alış ve satış fiyatları açıklandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 17:19
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Alış-Satış Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Veriler

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz alış ve satış fiyatları, yatırımcıların ve döviz alım satımı yapanların dikkatini çekiyor. İşte, dün ve bugün itibarıyla güncel döviz kurları:

İstanbul Fiyatları

Döviz TürüAlışSatış
ABD Doları35,771035,7720
Avro37,420037,4210
Sterlin44,590044,6000
İsviçre Frangı39,430039,4400

Ankara Fiyatları

Döviz TürüAlışSatış
ABD Doları35,741035,8210
Avro37,380037,4600
Sterlin44,530044,7400

Bu döviz kurları, piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yatırımcıların bu verileri takip etmesi önem arz etmektedir.

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