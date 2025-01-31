Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Alış-Satış Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Veriler

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz alış ve satış fiyatları, yatırımcıların ve döviz alım satımı yapanların dikkatini çekiyor. İşte, dün ve bugün itibarıyla güncel döviz kurları:

İstanbul Fiyatları

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 35,7710 35,7720 Avro 37,4200 37,4210 Sterlin 44,5900 44,6000 İsviçre Frangı 39,4300 39,4400

Ankara Fiyatları

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 35,7410 35,8210 Avro 37,3800 37,4600 Sterlin 44,5300 44,7400

Bu döviz kurları, piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yatırımcıların bu verileri takip etmesi önem arz etmektedir.