Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'daki Günlük Fiyatlar

Döviz Kurları Güncellendi
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz alım satım fiyatları her gün değişkenlik göstermektedir. İşte bugün ve dün itibarıyla döviz türlerinin alış ve satış fiyatları:
İstanbul Serbest Piyasası
Pazar Günü:
- ABD Doları: Alış 35,9920 - Satış 35,9930
- Avro: Alış 36,9600 - Satış 36,9610
- Sterlin: Alış 44,4780 - Satış 44,4880
- İsviçre Frangı: Alış 39,3100 - Satış 39,3200
Bugün:
- ABD Doları: Alış 35,9420 - Satış 35,9430
- Avro: Alış 37,2070 - Satış 37,2080
- Sterlin: Alış 44,7000 - Satış 44,7110
- İsviçre Frangı: Alış 39,5700 - Satış 39,5900
Ankara Serbest Piyasası
Pazar Günü:
- ABD Doları: Alış 35,9620 - Satış 36,0420
- Avro: Alış 36,9200 - Satış 37,0000
- Sterlin: Alış 44,4180 - Satış 44,6280
Bugün:
- ABD Doları: Alış 35,9120 - Satış 35,9920
- Avro: Alış 37,1670 - Satış 37,2470
- Sterlin: Alış 44,6400 - Satış 44,8500
Alınan döviz fiyatları, yatırımcılar ve iş dünyası için büyük önem taşımaktadır. Fiyatların değişimi, piyasalardaki genel ekonomik durumu yansıtmaktadır.