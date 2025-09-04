DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,02 0,12%
ALTIN
4.687,56 0,57%
BITCOIN
4.528.605,45 1,91%

Döviz Kurları — İstanbul ve Ankara Dünkü ve Bugünkü Alış-Satış Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin Çarşamba ve Perşembe günlerine ait alış ve satış fiyatları.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:10
Döviz Kurları — İstanbul ve Ankara Dünkü ve Bugünkü Alış-Satış Fiyatları

Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü (Çarşamba) ve bugünkü (Perşembe) alış ile satış fiyatları aşağıda yer almaktadır.

İstanbul

Çarşamba — ABD Doları: Alış 41,1640, Satış 41,1650; Avro: Alış 48,0380, Satış 48,0390; Sterlin: Alış 55,3160, Satış 55,3260; İsviçre frangı: Alış 51,2580, Satış 51,2680.

Perşembe — ABD Doları: Alış 41,1610, Satış 41,1620; Avro: Alış 48,0570, Satış 48,0580; Sterlin: Alış 55,4550, Satış 55,4650; İsviçre frangı: Alış 51,2200, Satış 51,2300.

Ankara

Çarşamba — ABD Doları: Alış 41,1340, Satış 41,2140; Avro: Alış 47,9980, Satış 48,0780; Sterlin: Alış 55,2560, Satış 55,4660.

Perşembe — ABD Doları: Alış 41,1310, Satış 41,2110; Avro: Alış 48,0170, Satış 48,0970; Sterlin: Alış 55,3950, Satış 55,6050.

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fındıkta rekor gelir: Türkiye 2 milyar 558 milyon 540 bin 904 dolar kazandı
2
TÜREK 2025 İzmir'de Başladı — Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi
3
ABD'de ISM Hizmet Endeksi Ağustosta 52'ye Yükseldi
4
Döviz Kurları — İstanbul ve Ankara Dünkü ve Bugünkü Alış-Satış Fiyatları
5
Trabzon'da Finansal Okuryazarlık Semineri: Kamu Personeline Eğitim
6
New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı: Özel Sektör İstihdamı Ağustosta Beklentilerin Altında
7
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 705 bin TL'ye geriledi

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı