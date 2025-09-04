Döviz Kurları — İstanbul ve Ankara Dünkü ve Bugünkü Alış-Satış Fiyatları

Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü (Çarşamba) ve bugünkü (Perşembe) alış ile satış fiyatları aşağıda yer almaktadır.
İstanbul
Çarşamba — ABD Doları: Alış 41,1640, Satış 41,1650; Avro: Alış 48,0380, Satış 48,0390; Sterlin: Alış 55,3160, Satış 55,3260; İsviçre frangı: Alış 51,2580, Satış 51,2680.
Perşembe — ABD Doları: Alış 41,1610, Satış 41,1620; Avro: Alış 48,0570, Satış 48,0580; Sterlin: Alış 55,4550, Satış 55,4650; İsviçre frangı: Alış 51,2200, Satış 51,2300.
Ankara
Çarşamba — ABD Doları: Alış 41,1340, Satış 41,2140; Avro: Alış 47,9980, Satış 48,0780; Sterlin: Alış 55,2560, Satış 55,4660.
Perşembe — ABD Doları: Alış 41,1310, Satış 41,2110; Avro: Alış 48,0170, Satış 48,0970; Sterlin: Alış 55,3950, Satış 55,6050.