Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Pazartesi-Salı Alış/Satış Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında Pazartesi ve Salı döviz alış/satış fiyatları ayrıntılı olarak listelendi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 17:15
Döviz Kurları

İstanbul

ABD Doları - Pazartesi: Alış 41,3780 / Satış 41,3790; Salı: Alış 41,4000 / Satış 41,4010

Avro - Pazartesi: Alış 48,7580 / Satış 48,7590; Salı: Alış 48,9120 / Satış 48,9130

Sterlin - Pazartesi: Alış 55,9250 / Satış 55,9350; Salı: Alış 56,0130 / Satış 56,0230

İsviçre frangı - Pazartesi: Alış 52,1580 / Satış 52,1680; Salı: Alış 52,3090 / Satış 52,3190

Ankara

ABD Doları - Pazartesi: Alış 41,3480 / Satış 41,4280; Salı: Alış 41,3700 / Satış 41,4500

Avro - Pazartesi: Alış 48,7180 / Satış 48,7980; Salı: Alış 48,8720 / Satış 48,9520

Sterlin - Pazartesi: Alış 55,8650 / Satış 56,0750; Salı: Alış 55,9530 / Satış 56,1630

