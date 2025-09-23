Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Pazartesi-Salı Alış/Satış Fiyatları

Döviz Kurları
İstanbul
ABD Doları - Pazartesi: Alış 41,3780 / Satış 41,3790; Salı: Alış 41,4000 / Satış 41,4010
Avro - Pazartesi: Alış 48,7580 / Satış 48,7590; Salı: Alış 48,9120 / Satış 48,9130
Sterlin - Pazartesi: Alış 55,9250 / Satış 55,9350; Salı: Alış 56,0130 / Satış 56,0230
İsviçre frangı - Pazartesi: Alış 52,1580 / Satış 52,1680; Salı: Alış 52,3090 / Satış 52,3190
Ankara
ABD Doları - Pazartesi: Alış 41,3480 / Satış 41,4280; Salı: Alış 41,3700 / Satış 41,4500
Avro - Pazartesi: Alış 48,7180 / Satış 48,7980; Salı: Alış 48,8720 / Satış 48,9520
Sterlin - Pazartesi: Alış 55,8650 / Satış 56,0750; Salı: Alış 55,9530 / Satış 56,1630