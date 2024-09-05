Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Piyasası

Döviz Kurlarında Son Durum
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları belli oldu.
İstanbul'da Döviz Kurları
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|34,0370
|34,0380
|Avro
|37,6960
|37,6970
|Sterlin
|44,7790
|44,7890
|İsviçre Frangı
|40,1430
|40,1460
Ankara'da Döviz Kurları
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|34,0070
|34,0870
|Avro
|37,6560
|37,7360
|Sterlin
|44,7190
|44,9290
Bu değerler, serbest piyasa şartlarına göre değişiklik gösterebilmektedir.