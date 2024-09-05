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Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Piyasası

İstanbul ve Ankara'da döviz kurlarının alış ve satış fiyatları güncellendi.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 17:42
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Piyasası

Döviz Kurlarında Son Durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları belli oldu.

İstanbul'da Döviz Kurları

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı
ABD Doları 34,0370 34,0380
Avro 37,6960 37,6970
Sterlin 44,7790 44,7890
İsviçre Frangı 40,1430 40,1460

Ankara'da Döviz Kurları

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı
ABD Doları 34,0070 34,0870
Avro 37,6560 37,7360
Sterlin 44,7190 44,9290

Bu değerler, serbest piyasa şartlarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

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