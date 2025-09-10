Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara (Salı-Çarşamba)

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında Salı ve Çarşamba için ABD doları, avro, sterlin ve İsviçre frangı alış-satış fiyatları.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 17:15
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Güncel Fiyatlar

İstanbul

ABD dolarıSalı: Alış 41,2710 / Satış 41,2720; Çarşamba: Alış 41,2840 / Satış 41,2850

AvroSalı: Alış 48,5620 / Satış 48,5630; Çarşamba: Alış 48,4320 / Satış 48,4330

SterlinSalı: Alış 56,0560 / Satış 56,0660; Çarşamba: Alış 56,0090 / Satış 56,0190

İsviçre frangıSalı: Alış 52,0710 / Satış 52,0810; Çarşamba: Alış 51,8550 / Satış 51,8650

Ankara

ABD dolarıSalı: Alış 41,2410 / Satış 41,3210; Çarşamba: Alış 41,2540 / Satış 41,3340

AvroSalı: Alış 48,5220 / Satış 48,6020; Çarşamba: Alış 48,3920 / Satış 48,4720

SterlinSalı: Alış 55,9960 / Satış 56,2060; Çarşamba: Alış 55,9490 / Satış 56,1590

Not: Veriler İstanbul ve Ankara serbest piyasalarındaki Salı ve Çarşamba günlerine ait alış ve satış fiyatlarını göstermektedir.

