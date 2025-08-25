Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Serbest Piyasada Cuma ve Bugün

Döviz Kurları — İstanbul ve Ankara Serbest Piyasa (Cuma ve Bugün)
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında işlem gören dövizlerin Cuma ve bugünkü alış-satış fiyatları aşağıda yer almaktadır.
İSTANBUL
ABD Doları — Cuma: Alış 41,0120 Satış 41,0130. Bugün: Alış 40,9940 Satış 40,9950.
Avro — Cuma: Alış 47,6460 Satış 47,6470. Bugün: Alış 47,9980 Satış 47,9990.
Sterlin — Cuma: Alış 55,1750 Satış 55,1850. Bugün: Alış 55,4080 Satış 55,4180.
İsviçre frangı — Cuma: Alış 50,7890 Satış 50,7990. Bugün: Alış 51,1310 Satış 51,1410.
ANKARA
ABD Doları — Cuma: Alış 40,9820 Satış 41,0620. Bugün: Alış 40,9640 Satış 41,0440.
Avro — Cuma: Alış 47,6060 Satış 47,6860. Bugün: Alış 47,9580 Satış 48,0380.
Sterlin — Cuma: Alış 55,1150 Satış 55,3250. Bugün: Alış 55,3480 Satış 55,5580.
Not: Veriler serbest piyasa alış-satış fiyatlarını göstermektedir.