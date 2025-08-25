DOLAR
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Serbest Piyasada Cuma ve Bugün

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında ABD Doları, Avro, Sterlin ve İsviçre frangı kurlarının Cuma ve bugünkü alış-satış fiyatları.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 17:13
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında işlem gören dövizlerin Cuma ve bugünkü alış-satış fiyatları aşağıda yer almaktadır.

İSTANBUL

ABD Doları — Cuma: Alış 41,0120 Satış 41,0130. Bugün: Alış 40,9940 Satış 40,9950.

Avro — Cuma: Alış 47,6460 Satış 47,6470. Bugün: Alış 47,9980 Satış 47,9990.

Sterlin — Cuma: Alış 55,1750 Satış 55,1850. Bugün: Alış 55,4080 Satış 55,4180.

İsviçre frangı — Cuma: Alış 50,7890 Satış 50,7990. Bugün: Alış 51,1310 Satış 51,1410.

ANKARA

ABD Doları — Cuma: Alış 40,9820 Satış 41,0620. Bugün: Alış 40,9640 Satış 41,0440.

Avro — Cuma: Alış 47,6060 Satış 47,6860. Bugün: Alış 47,9580 Satış 48,0380.

Sterlin — Cuma: Alış 55,1150 Satış 55,3250. Bugün: Alış 55,3480 Satış 55,5580.

Not: Veriler serbest piyasa alış-satış fiyatlarını göstermektedir.

