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Döviz Kurları ve Fed'in Para Politikası Üzerine Güncel Gelişmeler

Dolar/TL, 34,25 seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler Fed'in açıklamaları ile derinleşiyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 10:24
Döviz Kurları ve Fed'in Para Politikası Üzerine Güncel Gelişmeler

Döviz Kurları ve Güncel Durum

Dolar/TL, günün başlangıcında yatay bir seyir izleyerek 34,2510 seviyesinden işlem görmekte. Önceki gün düşüş gösterip %0,3 değer kaybeden dolar/TL, 34,2030 seviyesinden günü kapatmıştı.

Yükselen Döviz Kurları

Bugün saat 10.10 itibarıyla dolar/TL, %0,1 artışla 34,2510'dan işlem görmekte. Aynı dakikalarda avro/TL, %0,7 yükselişle 36,9960'tan alınıp satılırken, sterlin/TL %0,5 artışla 44,3220 seviyesine ulaştı.

Dolar endeksi ise %0,2 azalışla 104,9 seviyesine geriledi.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Uluslararası piyasalarda, ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin ardından karışık bir görünüm hâkim. Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 5 Kasım'da yapılan 60. başkanlık seçiminde, Demokrat rakibi Kamala Harris'i yaklaşık 5 milyon oy farkıyla geride bırakarak ABD'nin 47. Başkanı oldu. Trump, ocak ayında göreve başlayacak.

Siyasi belirsizliklerin sona ermesiyle birlikte yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam duyuracağı para politikası kararlarına odaklanmış durumda. Analistler, Fed toplantısından çıkacak metin ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının, gelecek dönemdeki politika yönelimi hakkında ipuçları sağlayabileceğini vurgulamaktadır.

Trump'ın başkanlığında Fed'in uygulayacağı politikaların enflasyon üzerindeki etkilerinin daha belirgin olabileceği konusunda endişeler bulunuyor. Bu durumun Fed'in faiz indirimlerini daha yavaş gerçekleştirmesine yol açabileceği düşünülmekte. Para piyasalarında ise Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürmesi bekleniyor.

Günün geri kalanında, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri takip edilirken, yurt dışında ise Britanya Merkez Bankası (BoE) ve Fed'in faiz kararlarının yanı sıra yoğun bir veri gündemi izlenecek. Teknik açıdan, dolar endeksinde 104 seviyesi destek, 106 seviyesi ise direnç noktası olarak öne çıkmakta.

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