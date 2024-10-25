Döviz Kurları ve Küresel Ekonomik Gelişmeler

Döviz Kurları Gün İçindeki Performansı

Dolar/TL, güne yatay bir başlangıç yaptıktan sonra 34,2970 seviyesinden işlem görmeye başladı. Önceki gün, düşüş eğiliminde hareket eden Dolar/TL, günü %0,1'lik bir azalışla 34,2470 seviyesinden kapatmıştı.

Piyasalardaki Güncel Veriler

Saat 10:15 itibarıyla Dolar/TL %0,2 artışla 34,2970'ten işlem görmekte. Aynı dakikalarda Euro/TL yatay seyirle 37,1810 seviyesindeyken, Pound/TL %0,3'lük bir gerileme ile 44,4630'dan satılıyor.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Dolar endeksi ise 104,1 seviyesinde, önceki kapanışına paralel seyir izliyor. ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, yoğunlaşan bilanço süreçlerinde yatırımcıların temkinli duruş sergilemesine neden oluyor. Özellikle Japonya'daki genel seçimler öncesi küresel piyasalar karışık bir seyir izlemekte.

ABD Ekonomisine Dair Hedefler

Açıklanan veriler, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurularının 19 Ekim itibarıyla 227 bine düştüğünü ve bu durumun piyasa beklentilerinin altında gerçekleştiğini gösteriyor. Analistler, iş gücü piyasasının dayanıklı kalmaya devam ettiğini ve bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz indirimlerinden kaçınma olasılığını artırdığını belirtiyor.

İzlenecek Veriler ve Piyasa Beklentileri

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşüreceği öngörülüyor. Aralık ayı tahminleri ise %72 oranında faiz indirimi yapılacağı yönünde. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, 3 baz puan gerileyerek %4,21 seviyesine inmişken şu an %4,20 seviyesini buluyor.

Sonuç Olarak

Yatırımcılar, Almanya'daki Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'deki dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi gibi verileri dikkatle izliyor. Teknik açıdan Dolar endeksinde 103,5 seviyesi destek, 104,5 seviyesi ise direnç noktası olarak öne çıkıyor.