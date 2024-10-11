Döviz Kurları ve Piyasa Gelişmeleri

Döviz Piyasası Güncel Durum

Döviz kurları, günün başlangıcında yatay bir seyir izlerken Dolar/TL fiyatı 34,2950 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün kapanışında %0,2 azalarak 34,1720 seviyesinde tamamladı.

Küresel Piyasalarda Enflasyon Endişesi

Bugün saat 10.45 itibarıyla, Dolar/TL %0,4 artış göstererek 34,2950'den işlem görmeye devam ediyor. Aynı zamanda avro/TL yatay bir seyirle 37,4960 seviyesinde, sterlin/TL ise %0,2 düşüşle 44,7680'den satılıyor.

Küresel piyasalar, ABD'nin açıkladığı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından karışık bir seyir izliyor. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal gevşeme sürecinin hızını yavaşlatabileceğine dair endişeleri artırıyor.

Enflasyon Verileri Üzerine Yorumlar

Dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda %0,2 ve yıllık bazda 2,4 artış gösterdi. Bu verilerin ardından analistler, Fed'in faiz indirim hızında değişimler olabileceğini ifade etti.

Türk Ekonomisi ve Cari İşlemler Hesabı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na göre, Ağustos 2024'te cari işlemler hesabında 4,3 milyar dolar fazla kaydedildi. Bu, Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek aylık cari fazlaya işaret ediyor.

Ayrıca, TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi %44,11 seviyesine yükseldi. Önümüzdeki 12 ay için bu rakam %27,44'e geriledi.

Önemli Veri Takibi

Günün ilerleyen saatlerinde, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek. Teknik analizler, dolar endeksindeki destek seviyesinin 102,5, direnç seviyesinin ise 103,5 olduğunu gösteriyor.