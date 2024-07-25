Döviz Kurları Yükselmeye Devam Ediyor: Dolar/TL 32,99'dan İşlem Görüyor

Döviz Kurlarındaki Son Durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 32,9870 seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz gün düşüş eğiliminde olan dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,09 altında 32,8279'dan günü tamamladı.

Dolar/TL Yükseldi

Yeni güne başlarken, saat 10.15 itibarıyla dolar/TL, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 32,9870'den işlem görmekte. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,70 yükselişle 35,8336, sterlin/TL ise yüzde 0,50 değer kazanarak 42,4920 seviyelerinden satılmaktadır.

Dolar Endeksi ve Faiz Beklentileri

Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen altında 104,33 seviyesinde işlem görüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında, gelecek hafta politika faizini son kez sabit bırakması bekleniyor. Yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi olacağı yönünde fiyatlamalar giderek güçleniyor.

Para Piyasalarındaki Beklentiler

Yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle 4,50-4,75 aralığında, yüzde 36 ihtimalle 4,75-5,00 aralığında gerçekleşeceği öngörülüyor. Analistler, ABD'de seçim sürecine ilişkin gelişmeler ve makroekonomik verilerin yatırımcıların gündeminde olduğunu belirtiyor.

Bugünün Veri Gündemi

Bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği ifade ediliyor. Teknik açıdan ise dolar endeksinin 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu değerlendiriliyor.