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Döviz Kurlarındaki Güncel Değişimler

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurlarında son günlerdeki alış ve satış fiyatları incelendi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 17:34
Döviz Kurlarındaki Güncel Değişimler

Döviz Kurları Güncel Veriler

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türleri için cuma günü ile bugünkü alış ve satış fiyatları aşağıda belirtilmiştir:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Cuma Alış Cuma Satış Bugün Alış Bugün Satış
ABD Doları 34,2880 34,2890 34,2650 34,2660
Avro 37,2150 37,2160 37,2020 37,2030
Sterlin 44,5500 44,5600 44,6550 44,6650
İsviçre Frangı 39,5900 39,5980 39,5520 39,5620

Ankara Piyasası

Döviz Türü Cuma Alış Cuma Satış Bugün Alış Bugün Satış
ABD Doları 34,2580 34,3380 34,2350 34,3150
Avro 37,1750 37,2550 37,1620 37,2420
Sterlin 44,4900 44,7000 44,5950 44,8050

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