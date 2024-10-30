Döviz Kurlarındaki Güncel Değişimler

Döviz Kurları Güncel Veriler
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türleri için cuma günü ile bugünkü alış ve satış fiyatları aşağıda belirtilmiştir:
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|34,2880
|34,2890
|34,2650
|34,2660
|Avro
|37,2150
|37,2160
|37,2020
|37,2030
|Sterlin
|44,5500
|44,5600
|44,6550
|44,6650
|İsviçre Frangı
|39,5900
|39,5980
|39,5520
|39,5620
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|34,2580
|34,3380
|34,2350
|34,3150
|Avro
|37,1750
|37,2550
|37,1620
|37,2420
|Sterlin
|44,4900
|44,7000
|44,5950
|44,8050