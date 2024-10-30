Döviz Kurlarındaki Güncel Değişimler

Döviz Kurları Güncel Veriler

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türleri için cuma günü ile bugünkü alış ve satış fiyatları aşağıda belirtilmiştir:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Cuma Alış Cuma Satış Bugün Alış Bugün Satış ABD Doları 34,2880 34,2890 34,2650 34,2660 Avro 37,2150 37,2160 37,2020 37,2030 Sterlin 44,5500 44,5600 44,6550 44,6650 İsviçre Frangı 39,5900 39,5980 39,5520 39,5620

Ankara Piyasası