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Döviz Piyasasında Son Durum: Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada döviz fiyatları önemli değişimler gösterdi. Dolar ve avro fiyatları güncel verilerle sizlerle.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 08:59
Döviz Piyasasında Son Durum: Dolar ve Avro Fiyatları

Günün İlk Yansımaları

İstanbul serbest piyasada döviz fiyatları, yatırımcılarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Bugün itibarıyla dolar ve avro fiyatları şöyle belirlendi:

Döviz Kurları

Dolar: 34,1250 TL'den işlem görüyor.

Avro: 38,2430 TL'den satışa sunuluyor.

Piyasa Verileri

Serbest piyasada dolar 34,1230 TL'den alınmakta ve 34,1250 TL'den satılmaktadır. Avro ise 38,2410 TL'den alınmakta ve 38,2430 TL'den satışa sunulmaktadır.

Dün Belirlenen Fiyatlar

Bir önceki günde doların satış fiyatı 34,1110 TL, avronun satış fiyatı ise 38,0940 TL olarak kaydedilmişti.

Bu bilgiler ışığında döviz piyasası değişiklik göstermeye devam ediyor ve yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir alan olmaya devam ediyor.

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