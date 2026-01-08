DTO Meclisi 2026 Gündemiyle Toplandı: Erdoğan’dan Denizli ve Ekonomi Değerlendirmesi

DTO Ocak Meclisi'nde Uğur Erdoğan, 2025 ekonomik verilerini, Denizli ihracatını, üye artışını ve uluslararası fuar planlarını meclisle paylaştı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:46
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:46
DTO Meclisi 2026 Gündemiyle Toplandı: Erdoğan’dan Denizli ve Ekonomi Değerlendirmesi

DTO Meclisi 2026 Gündemiyle Toplandı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, DTO’nun Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yılın ilk toplantısında hem Türkiye ekonomisine ilişkin güncel verileri hem de Denizli iş dünyasının son bir yıllık performansını paylaştı.

Toplantı ve başsağlığı mesajı

DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya idaresinde yapılan toplantıda aylık gündem oy birliğiyle kabul edildi. Konuşmasına yeni yıl dilekleriyle başlayan Başkan Erdoğan, DTO meclis üyelerine "2026 yılında da el birliğiyle sektörlerimiz ve Denizli’miz için çalışmaya devam edeceğiz" diye seslendi. Ayrıca önceki toplantıdan bu yana vefat eden oda üyeleri ve yakınlarını anarak başsağlığı diledi; Yalova’da terörle mücadele operasyonunda şehit olan polisleri rahmetle andı ve yaralı güvenlik güçleri için acil şifa temennisinde bulundu.

Ekonomide olumlu göstergeler

Erdoğan, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere dikkat çekerek dezenflasyon sürecinin sürdüğünü ve Aralık 2025’te TÜFE’nin son 49 ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Temel mal, giyim, hizmet ve kira enflasyonunda son yılların en düşük oranlarının görüldüğünü vurguladı. Başkan Erdoğan, 2025 ihracatının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını ve işsizliğin 31 aydır tek haneli seyrini koruduğunu hatırlattı. Ayrıca Türkiye’nin kredi risk primi CDS’in son 7 yılın en düşük seviyesine indiğini bildirdi.

Merkez Bankası verilerine göre piyasa ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde düşüş olduğunu aktaran Erdoğan, İSO Türkiye İmalat PMI verilerinin üst üste ikinci ay artış gösterdiğini ve cari işlemler hesabının son 4 aydır pozitif seyrettiğini paylaştı.

Denizli ihracatı ve sektör performansı

Şehrin ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, Denizli’nin 2025 ihracatının 4 milyar 677 milyon 703 bin dolar olduğunu ve ilin Türkiye’de 9’uncu sırada yer aldığını açıkladı. Denizli ihracatının yıllık bazda %6,74 arttığını belirten Erdoğan, en fazla ihracat yapılan ülkelerin Birleşik Krallık, ABD, İtalya, Almanya, Hollanda ve Fransa olduğunu; en yüksek artışın ise %23,66 ile İtalyaya yapılan ihracatta gerçekleştiğini ifade etti.

Sektörel bazda tekstil ve hazır giyimde sınırlı düşüşler görülürken, elektrik-elektronik, demir-çelik, metal ve madencilik ürünlerinde artış kaydedildi. İthalatın geçen yılın ilk 11 ayında %0,41 artarak 1 milyar 890 milyon 405 bin dolar seviyesine çıktığını söyledi.

Üye sayısı ve uluslararası organizasyonlar

DTO’nun üye yapısına dair bilgi veren Erdoğan, 2025’te 1.693 yeni üye kazanıldığını ve üye sayısının 23.444e ulaştığını açıkladı. Bir yılda net 979 artış sağlandığını, bunların 422’sinin yabancı ortaklı firmalar olduğunu ve toplam yabancı sermaye payının %42 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Uluslararası faaliyetsel planlara değinen Erdoğan, Nisan ayında Çin’in Guangzhou kentinde düzenlenecek Canton Fuarı ile Hong Kong Hediyelik Eşya ve Dekorasyon Fuarı için 50 üyelerin ön kayıt yaptırdığını ve Almanya’daki Heimtextil Fuarına DTO olarak 100 üyeyle katılacaklarını duyurdu.

Faaliyetlerde artış ve kapanış mesajı

Geçen yıl oda tarafından yüzlerce belge ve rapor düzenlendiğini söyleyen Erdoğan, verilen hizmetlerde özellikle evrak işlemlerinde %61,68’lik artış yaşandığını belirtti. Ayrıca Erdoğan, üyesi oldukları UND Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısına katıldıklarını, toplantıda sektördeki üyelerin durumunun değerlendirildiğini ve Türkiye’nin lojistikteki stratejik konumunun güçlendiğini vurguladı.

Toplantıyı sonlandırırken Başkan Erdoğan, DTO meclis üyeleri ve personele "Odamızın 100’üncü yılında da ilk günkü heyecan ve azimle üyelerimize en üst seviyede hizmet etmeye devam edeceğiz" diye seslendi.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, DTO’NUN MECLİS SALONU’NDA...

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, DTO’NUN MECLİS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA KONUŞAN DTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN YILIN İLK TOPLANTISINDA HEM TÜRKİYE EKONOMİSİNE İLİŞKİN GÜNCEL VERİLERİ HEM DE DENİZLİ İŞ DÜNYASININ SON BİR YILLIK PERFORMANSINI MECLİS ÜYELERİYLE PAYLAŞTI.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, DTO’NUN MECLİS SALONU’NDA...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
THY'den 100 Milyar TL'lik Yatırım: 8 Yeni Tesisin Temeli Atıldı
2
DTO Meclisi 2026 Gündemiyle Toplandı: Erdoğan’dan Denizli ve Ekonomi Değerlendirmesi
3
Torku İştirakinde Kriz: Kangal Termik’te İşçiler Kaşıklı Eylem Yaptı
4
Doğu Karadeniz'de Fırtına: İstavrit Hamsinin Yerini Aldı
5
Erzurum CİMER’de 40’ıncı Sırada — Vali Mustafa Çiftçi İlk 10 Hedefini Vurguladı
6
Mekap 2026'de Ürün Gamını Genişletiyor
7
TPAO ile ExxonMobil'ten Karadeniz ve Akdeniz için mutabakat zaptı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları