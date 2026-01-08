DTO Meclisi 2026 Gündemiyle Toplandı: Erdoğan’dan Denizli ve Ekonomi Değerlendirmesi

DTO Meclisi 2026 Gündemiyle Toplandı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, DTO’nun Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yılın ilk toplantısında hem Türkiye ekonomisine ilişkin güncel verileri hem de Denizli iş dünyasının son bir yıllık performansını paylaştı.

Toplantı ve başsağlığı mesajı

DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya idaresinde yapılan toplantıda aylık gündem oy birliğiyle kabul edildi. Konuşmasına yeni yıl dilekleriyle başlayan Başkan Erdoğan, DTO meclis üyelerine "2026 yılında da el birliğiyle sektörlerimiz ve Denizli’miz için çalışmaya devam edeceğiz" diye seslendi. Ayrıca önceki toplantıdan bu yana vefat eden oda üyeleri ve yakınlarını anarak başsağlığı diledi; Yalova’da terörle mücadele operasyonunda şehit olan polisleri rahmetle andı ve yaralı güvenlik güçleri için acil şifa temennisinde bulundu.

Ekonomide olumlu göstergeler

Erdoğan, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere dikkat çekerek dezenflasyon sürecinin sürdüğünü ve Aralık 2025’te TÜFE’nin son 49 ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Temel mal, giyim, hizmet ve kira enflasyonunda son yılların en düşük oranlarının görüldüğünü vurguladı. Başkan Erdoğan, 2025 ihracatının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını ve işsizliğin 31 aydır tek haneli seyrini koruduğunu hatırlattı. Ayrıca Türkiye’nin kredi risk primi CDS’in son 7 yılın en düşük seviyesine indiğini bildirdi.

Merkez Bankası verilerine göre piyasa ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde düşüş olduğunu aktaran Erdoğan, İSO Türkiye İmalat PMI verilerinin üst üste ikinci ay artış gösterdiğini ve cari işlemler hesabının son 4 aydır pozitif seyrettiğini paylaştı.

Denizli ihracatı ve sektör performansı

Şehrin ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, Denizli’nin 2025 ihracatının 4 milyar 677 milyon 703 bin dolar olduğunu ve ilin Türkiye’de 9’uncu sırada yer aldığını açıkladı. Denizli ihracatının yıllık bazda %6,74 arttığını belirten Erdoğan, en fazla ihracat yapılan ülkelerin Birleşik Krallık, ABD, İtalya, Almanya, Hollanda ve Fransa olduğunu; en yüksek artışın ise %23,66 ile İtalyaya yapılan ihracatta gerçekleştiğini ifade etti.

Sektörel bazda tekstil ve hazır giyimde sınırlı düşüşler görülürken, elektrik-elektronik, demir-çelik, metal ve madencilik ürünlerinde artış kaydedildi. İthalatın geçen yılın ilk 11 ayında %0,41 artarak 1 milyar 890 milyon 405 bin dolar seviyesine çıktığını söyledi.

Üye sayısı ve uluslararası organizasyonlar

DTO’nun üye yapısına dair bilgi veren Erdoğan, 2025’te 1.693 yeni üye kazanıldığını ve üye sayısının 23.444e ulaştığını açıkladı. Bir yılda net 979 artış sağlandığını, bunların 422’sinin yabancı ortaklı firmalar olduğunu ve toplam yabancı sermaye payının %42 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Uluslararası faaliyetsel planlara değinen Erdoğan, Nisan ayında Çin’in Guangzhou kentinde düzenlenecek Canton Fuarı ile Hong Kong Hediyelik Eşya ve Dekorasyon Fuarı için 50 üyelerin ön kayıt yaptırdığını ve Almanya’daki Heimtextil Fuarına DTO olarak 100 üyeyle katılacaklarını duyurdu.

Faaliyetlerde artış ve kapanış mesajı

Geçen yıl oda tarafından yüzlerce belge ve rapor düzenlendiğini söyleyen Erdoğan, verilen hizmetlerde özellikle evrak işlemlerinde %61,68’lik artış yaşandığını belirtti. Ayrıca Erdoğan, üyesi oldukları UND Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısına katıldıklarını, toplantıda sektördeki üyelerin durumunun değerlendirildiğini ve Türkiye’nin lojistikteki stratejik konumunun güçlendiğini vurguladı.

Toplantıyı sonlandırırken Başkan Erdoğan, DTO meclis üyeleri ve personele "Odamızın 100’üncü yılında da ilk günkü heyecan ve azimle üyelerimize en üst seviyede hizmet etmeye devam edeceğiz" diye seslendi.

