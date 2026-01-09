Akarca: 2013 yılından bugüne 262 bin başvuru, karara bağlama oranı yüzde 95’in üzerinde

Basın toplantısında 2025 faaliyetleri ve 2026 değerlendirmesi

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, düzenlediği basın toplantısında Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) tarafından yapılan 2025 yılı faaliyetleri ile 2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak başladı.

Başvuru sayıları ve sonuç oranları

"Kurumumuzun başvuru almaya başladığı 2013 yılından bugüne kadar 262 bin başvuru aldık. Bunlara ilişkin olarak da karara bağlama oranımız yüzde 95’in üzerinde."

2025 yılında 21 bin 34 başvuru alındığını belirten Akarca, geçen yıldan devreden dosyalarla birlikte karara bağlama oranının yüzde 93’ün üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Ayrıca, 2025 yılında bin 86 dosyanın dostane yollarla çözüme kavuşturulduğunu; 901 başvuru hakkında tavsiye kararı, 313 başvuru hakkında kısmen tavsiye kararı verildiğini aktardı. Bu tavsiyelere uyum oranının yüzde 60’ın üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Akarca, tavsiye kararına uyma oranının dünya ortalamasının üzerinde fakat Avrupa ortalamasının altında kaldığını vurguladı ve kurumun yeni olmasına rağmen tanınırlık, bilinirlik ve görünürlük arttıkça vatandaşın hak arama bilincinin yükselmesiyle başvuru sayısının arttığını belirtti.

