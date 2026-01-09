Sadıkoğlu: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarına Teşekkür

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde fedakar basın mensuplarına teşekkür ederek, çalışma koşullarının iyileştirilmesini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 14:27
Sadıkoğlu: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarına Teşekkür

Sadıkoğlu: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarına Teşekkür

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'dan kutlama mesajı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, basın mensuplarının fedakârca yürüttükleri görevleri için teşekkür etti.

Sadıkoğlu mesajında, 'Gazetecilik fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor bir meslektir. Zamana karşı ve stres altında mesleklerini icra eden basın mensuplarımız, düzenli bir mesaisi olmadan, doğru haberi vatandaşa ulaştırmak için büyük gayret sarf etmekte ve bu anlamda kamusal bir görevi de yerine getirmektedirler.' ifadelerine yer verdi.

Başkan Sadıkoğlu, özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan felaketin ardından geçen 35 ayda basının şehrin sesini tüm dünyaya duyurmak için gösterdiği üstün gayrete vurgu yaptı ve bu çabalar için müteşekkir olduklarını belirtti.

Sadıkoğlu, demokrasinin ve toplumun aynası olan basının çalışma şartlarının iyileştirilmesinin ve teknik imkânlara kavuşmasının ülke kalkınmasına katkı sağlayacağını belirterek, yürüttükleri çalışmalar ve projelerin geniş kitlelere duyurulmasında emeği geçen tüm basın mensuplarına teşekkür etti.

Mesajını şöyle tamamladı: 'Demokratik, ahlaki ve toplumsal sorumluluk bilinciyle mesleğini ifa eden, toplumun doğru haber alma hakkını temin etmek ve kamuoyunu gerçeğe ulaştırmak amacıyla fedakârca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.'

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU, 10 OCAK...

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çermik'te Butik Çarşı Hizmete Hazır: Kaplıca Turizmine Yeni Soluk
2
Sadıkoğlu: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarına Teşekkür
3
Pudu Robotics'ten PUDU T150: 150 kg Kapasiteli Hafif Yük Robotu
4
Akarca: 2013 yılından bugüne 262 bin başvuru, karara bağlama oranı yüzde 95’in üzerinde
5
Bursa Ticaret Borsası 2026 Bütçesini Oy Birliğiyle 100 Milyon TL Olarak Kabul Etti
6
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: Memur maaşlarına ek zam yapılmalıdır
7
BUTEKOM Bursa'da Sanayi Dönüşümünü Hızlandırıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları