Sadıkoğlu: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarına Teşekkür

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'dan kutlama mesajı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, basın mensuplarının fedakârca yürüttükleri görevleri için teşekkür etti.

Sadıkoğlu mesajında, 'Gazetecilik fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor bir meslektir. Zamana karşı ve stres altında mesleklerini icra eden basın mensuplarımız, düzenli bir mesaisi olmadan, doğru haberi vatandaşa ulaştırmak için büyük gayret sarf etmekte ve bu anlamda kamusal bir görevi de yerine getirmektedirler.' ifadelerine yer verdi.

Başkan Sadıkoğlu, özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan felaketin ardından geçen 35 ayda basının şehrin sesini tüm dünyaya duyurmak için gösterdiği üstün gayrete vurgu yaptı ve bu çabalar için müteşekkir olduklarını belirtti.

Sadıkoğlu, demokrasinin ve toplumun aynası olan basının çalışma şartlarının iyileştirilmesinin ve teknik imkânlara kavuşmasının ülke kalkınmasına katkı sağlayacağını belirterek, yürüttükleri çalışmalar ve projelerin geniş kitlelere duyurulmasında emeği geçen tüm basın mensuplarına teşekkür etti.

Mesajını şöyle tamamladı: 'Demokratik, ahlaki ve toplumsal sorumluluk bilinciyle mesleğini ifa eden, toplumun doğru haber alma hakkını temin etmek ve kamuoyunu gerçeğe ulaştırmak amacıyla fedakârca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.'

