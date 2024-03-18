Düğün hazırlığı yapanlara 150 bin TL faizsiz kredi! Yaş şartına dikkat: 24 ay ödeme yok!

Evlilik Hayallerine Ulaşmanın Yolu: Cumhurbaşkanı'ndan Özel Kredi Fırsatı!

2024, evlilik planları yapan genç çiftler için heyecan dolu bir başlangıç yapıyor. Seçim beyannamesinde duyurulan evlilik kredisi müjdesi, genç çiftler arasında büyük bir sevinç dalgası yaratıyor. Aile ve Gençlik Bankası'nın sunacağı bu özel kredi, evlilik yolculuğuna adım atan çiftlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine olanak tanıyacak.

Bu müjdeli habere göre, sunulan kredi faizsiz ve uzun vadeli olacak. Genç çiftler, ihtiyaçlarına göre 150.000 TL'ye kadar finansman sağlayabilecekler. Kredi, geri ödemesiz olarak ilk 2 yıl boyunca sunulacak ve ardından düşük faiz oranlarıyla 48 ay vadeyle geri ödeme imkanı sunacak.

Başvuru süreci ve detayları şu an netleşmese de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen bu hizmetin ayrıntıları yakın bir zamanda açıklanacak. Başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırları gibi detaylar ilerleyen dönemlerde netleşecek.

Cumhurbaşkanı, bu evlilik kredisi fırsatını aileleri desteklemek ve yeni evlenen çiftlere finansal bir destek sunmak amacıyla hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankası'nın hizmetleri arasında çocukların eğitimi ve aile kurumunu korumaya yönelik destekler de bulunuyor. Bu kredi, genç çiftlerin evlilik hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Evlilik kredisi fırsatıyla çiftler, düğünlerini gerçekleştirmenin yanı sıra yeni bir ev kurma ve birlikte hayallerini yaşama yolunda önemli bir destek elde edecekler. Bu adım, genç çiftlerin maddi zorluklarla mücadele etmeden mutlu bir evlilik yaşamalarına katkı sağlayacak.