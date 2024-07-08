Düğüne gidecekler oh çekecek! Bu altın sadece 600 TL: Kuyumcularda yok satıyor

Altın fiyatlarının artmasıyla birlikte insanlar 0,25 gram yani tırnak büyüklüğündeki altına yöneldi. Hatay düğünlerinde altın geleneğini sürdürmek isteyen vatandaşların yeni seçeneği haline geldi. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

0,25 GRAMLIK ALTIN POPÜLERLEŞTİ

Artan fiyatlar nedeniyle halk daha ucuz altın almayı tercih ediyor. Hataylıların bütçelerine hitap etmek isteyen kuyumcular da ürünlerine 600 lira tutarındaki yaklaşık tırnak büyüklüğündeki 0,25 gram altını dahil ediyor. Kuyumcu Nuri Şişman, altın fiyatlarının artması nedeniyle insanların daha ucuz altın hediyeliklerine yöneldiğini belirterek, "Yüzyılda bir yaşanan felaketin hemen ardından deprem bölgelerinde hizmet vermeye başladık. Artan fiyatlar nedeniyle piyasa oldukça sıkışık hale geldi. Artık çeyrek altın veya yarım altın arasında seçim yapamazsınız.





Artık yeni trend yarı yarıya düştü, 0,25 gram da tercih ediliyor. Bunlar en çok tercih edilenler olup 0,25 gram altının fiyatı 600 TL'dir. Bu nedenle düğün sezonunda daha çok tercih edilmektedir. Bölgemizde önemli bir altın kültürü var. Artan maliyetler ve yükselen fiyatlar nedeniyle halk artık çeyreklere odaklanamıyor, bu nedenle 0,25 gram altını tercih ediyor. Ekonomik açıdan bakıldığında daha fazla satış elde edilir. Gördüğünüz gibi tırnak kadar büyük değil ama altın olduğu için talep görüyor" dedi.