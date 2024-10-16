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Dünya Bankası, Kredi Kapasitesini Artıracak Yeni Finansal Önlemler Açıkladı

Dünya Bankası, kredi verme kapasitesini artırmak ve kredileri daha uygun hale getirmek için yeni adımlar duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 00:38
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 00:38
Dünya Bankası, Kredi Kapasitesini Artıracak Yeni Finansal Önlemler Açıkladı

Dünya Bankası'ndan Yeni Finansal Reformlar

Dünya Bankası, kredi verme kapasitesini artıracak ve alınan kredileri daha cazip hale getirecek yeni finansal önlemlerini açıkladı. Banka'nın yaptığı duyuruda, asgari öz kaynak-kredi oranının %19'dan %18'e gerilediği ve bu kapsamda 30 milyar dolar ek finansman sağlanacağı belirtiliyor.

Ücretlerin Düşürülmesi ile Ek Stratejiler

Ayrıca, hizmet verilen ülkelere daha iyi bir ortak olma amacıyla, borçların daha kolay geri ödenebilmesi için bazı ücretlerin kaldırıldığı açıklandı. Küçük ülkelere verilen krediler içinse daha az ücret alınacağı ifade edildi.

Kredilerin Erişilebilirliği Artıyor

Bütün bu adımların bir araya gelmesiyle, Dünya Bankası kredilerinin alınmasının daha kolay, geri ödemesinin ise daha ucuz olacağı vurgulandı. Önceki reformların da etkisiyle, yeni stratejilerin 10 yıl içerisinde 150 milyar dolardan fazla ek finansmana imkan sağlaması bekleniyor.

Başkan Banga'nın Değerlendirmesi

Dünya Bankası'nın Başkanı Ajay Banga, bu yeni finansal önlemlerin kredi verme kapasitelerini artıracağını belirtti. Bu sayede, daha fazla ülkenin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimi kolaylaşacak.

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