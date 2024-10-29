Dünya Bankası'ndan 2025 Emtia Fiyatları Tahmini

Dünya Bankası'ndan Önemli Tahminler

Dünya Bankası, yayımladığı Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nda, küresel emtia fiyatlarının 2025 yılında son beş yılın en düşük seviyesine gerileyeceğini açıkladı. Bu durumun, petrol bolluğu nedeniyle gerçekleşeceği belirtiliyor.

Petrol Fiyatlarında Düşüş Beklentisi

Raporda, bu yıl Brent tipi ham petrolün varil fiyatının ortalama 80 dolar olması, 2025'te ise 73 dolara gerilemesi bekleniyor. Ayrıca emtia fiyatlarının bu yıl yüzde 3,4 azalmasının ardından, 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla yüzde 5,1 ve yüzde 1,7 daha düşmesi öngörülüyor. 2020'den Bu Yana En Düşük Seviyeler

Bankanın tahminlerine göre, 2024 ile 2026 yılları arasında küresel emtia fiyatlarının yaklaşık yüzde 10 düşmesi öngörülüyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme, bu düşüşlere liderlik ederken, doğalgaz fiyatlarındaki artışlar ve metaller ile tarımsal ham maddelerdeki stabil görünüm bu düşüşleri kısıtlayabiliyor.

Gıda ve Enerji Fiyatlarında Düşüş Beklentisi

Gıda fiyatlarının bu yıl yüzde 8,5 ve 2025'te yüzde 4 düşmesi beklenirken, enerji fiyatlarının da 2024 ve 2026 yıllarında sırasıyla yüzde 6,2 ve yüzde 2,1 azalması öngörülüyor. Bu gelişmeler, merkez bankalarının enflasyonu kontrol etmesine yardımcı olacak bir ortam yaratabilir.

Jeopolitik Riskler ve Altın Fiyatları

Raporda ayrıca, enerji arzını etkileyecek çatışmaların ön plana çıktığına dikkat çekiliyor. Orta Doğu'daki gerginlikler, enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir risk oluştururken, bunun diğer emtialar için de zincirleme etkilere yol açabileceği belirtildi.

Güvenli liman arayan yatırımcıların tercihi olan altının fiyatının bu yıl rekor kırması ve 2023 yılındaki ortalama fiyatların yüzde 21 artması bekleniyor. Ayrıca altın fiyatlarının Kovid-19 öncesi döneme göre yüzde 80 daha yüksek kalması öngörülüyor.

Sonuç Olarak

Dünya Bankası'nın raporu, emtia piyasalarındaki belirsizlik ve olası sıkıntılarla ilgili önemli bilgileri içeriyor. Özellikle petrol arzındaki bolluk ve küresel durumu etkileyen jeopolitik faktörler, emtia fiyatlarının yönünü belirleyecek unsurlar arasında yer alıyor.