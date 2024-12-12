Dünya Bankası'ndan Deprem Bölgesine 250 Milyon Dolar Tarım Desteği

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde tarım sektörünün iyileştirilmesi için 250 milyon dolarlık finansmanı onayladı.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, bu kararın detayları paylaşıldı. 6 Şubat depremlerinin vurduğu yerlerde tarım sektörünün dirençli bir şekilde yeniden inşa edilmesi adına onaylanan finansmanın, ülkenin “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan bölgesindeki çiftliklerin ve tarım işletmelerinin, depremlerin yol açtığı büyük hasar sonrasında toparlanmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, projenin iklim değişikliği gibi doğal afetlere karşı dirençliliği artıracağına da dikkat çekilerek, bireysel çiftçiler, hayvan yetiştiricileri, çobanlar, tarımsal işletmeler ve kuruluşlar dahil, yaklaşık 50 bin kişinin rehabilite edilen sulama sistemleri, makine ve çiftlik ekipmanlarına erişim sağlayacağı aktarıldı.

Bu proje; sürdürülebilir arazi yönetimi, mekanizasyon uygulamaları ve iklime uyumlu yöntemlerin yanı sıra tarla içi altyapı, ekipman ve mera alanlarının yeniden tesis edilmesi konularında eğitimler de sunacak.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, tarım sektörünün depremden etkilenen illerin ekonomisinin belkemiği olduğunu vurgulayarak, “Yeni onaylanan proje, bu illerdeki üretim kapasitesini yeniden tesis etmeyi, böylelikle etkilenen nüfusun iş ve geçim kaynaklarını korumayı amaçlamaktadır” dedi.

Dünya Bankası Proje Ekibi Lideri Luz Berania Diaz ise depremden etkilenen illerdeki büyük alanların kuraklık koşullarına ve çölleşmeye karşı kırılgan durumu hakkında uyararak, “Bu proje, yalnızca ekonomik iyileştirme önlemlerini kapsamıyor, aynı zamanda tarım sektörünün iklim değişikliğinin yol açtığı şoklara karşı dayanıklılığını artırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Proje 11 İli Kapsıyor

Açıklamada, proje faaliyetlerinin 2023 depremlerinden doğrudan etkilenen 11 ili ve bunlara yakın illeri kapsayacağı bilgisi yer aldı. Tahminler, bu illerdeki tüm ekili arazilerin yüzde 25'inin olumsuz etkilendiğini ortaya koymaktadır.

Ayrıca, hayvan yetiştiricilerinin, hayvan ölümleri nedeniyle yaşadığı doğrudan kayıplar ve acil hayvan satışları nedeniyle üretim kapasitelerinin düştüğü vurgulandı.

Son olarak, depremlerin tarımda yol açtığı ekonomik aksamaların maliyetinin 5 milyar doları aştığı ve tarımla ilgili altyapıdaki hasarın 1,3 milyar dolar olduğu belirtildi. Makine, ekipman ve sulama sistemlerinin büyük hasar gördüğü bu süreçte, Dünya Bankası'nın hasar değerlendirmesi için teknik destek sunduğu ifade edildi.

Özetle, Türkiye'nin Depremden Etkilenen Bölgelerinde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi'nin onaylanması, Dünya Bankası'nın bu bölgelerde altyapıyı yeniden inşa etme, geçim kaynaklarını yeniden sağlamaya yönelik kararlılığını pekiştirdiğini göstermektedir.